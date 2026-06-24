Spálená ulice v Brně se přejmenuje. Vrátí se ke svému původnímu názvu U Synagogy, který dostala na konci 19. století. Přejmenování ulice schválilo na začátku června zastupitelstvo městské části Brno-střed, v úterý ho schválili i městští zastupitelé. Název má připomínat někdejší brněnskou Velkou synagogu, která stávala na rohu dnešní Přízovy a Spálené ulice. Synagogu nacisté krátce po okupaci a vyhlášení Protektorátu v noci ze 17. na 18. března 1939 vypálili.
Název odkazující ke stavbě synagogy dostala ulice v roce 1867. "Původní ulice U Synagogy byla přejmenována na Spálenou ulici v rámci revize názvů brněnských ulic provedené na přelomu let 1945 a 1946, mimo jiné i z orientačních důvodů, neboť obě tehdy existující synagogy stály jinde," píše se v důvodové zprávě.
Na místě bývalé Velké synagogy nyní pracují archeologové, postupně odhalují základy synagogy. Archeologové objevili také takzvanou protiklenbu, která pomáhala nést a rozložit váhu ochozů, různé zlomky dlaždic a kamenných prvků nebo fragmenty vitráží s motivem Davidovy hvězdy. Zajímavostí je zlomek šálku s vyobrazením neznámé synagogy.
Pozemek patří developerské firmě, která plánuje novou výstavbu. Počítá se však i s nějakou připomínkou minulosti Velké synagogy, kde působil například uznávaný rabín Baruch Placzek. Nová uliční deska by měla být odhalena při příležitosti letošního ročníku přehlídky židovské kultury Štetl Fest, který se koná od 26. do 30. srpna.