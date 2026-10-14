Spáleniště u Konic v Podyjí rychle zarůstá novou vegetací

Území u Konic v národním parku Podyjí se po letním požáru rychle obnovuje. Už několik týdnů po události z konce srpna, při níž shořelo asi šest hektarů stepních trávníků a křovin, se na spáleništi začaly objevovat nové rostliny a vrací se tam život. Správa parku o tom dnes informovala na svém webu.
Požár vypukl 31. srpna na okraji Konic. Silný vítr tehdy plameny hnal až k plotům soukromých pozemků, což komplikovalo zásah hasičů. Podle ochranářů událost nicméně ukázala schopnost přírody sama se obnovit.
"Regenerační síla přírody je obdivuhodná a spáleniště u Konic slouží jako dokonalá učebnice požárové ekologie. Někde došlo k téměř dokonalému shoření travnatého materiálu až na holou půdu, jinde zůstaly ohořelé zbytky trávy, hrabanky, kusy dřeva, kmeny stromů... Už po pár týdnech přes udusaný popel klíčí nová svěží travička. Oheň totiž působí jako hnojivo, navíc podpořené dešťovými srážkami v půlce září," uvedla správa.
Na spálené ploše se objevil nový porost bylin jako jsou mochny, šťovíky, pelyňky, divizny či řebříčky. Mezi nimi jsou i ohrožené druhy, například lnice kručinkolistá, radyk prutnatý, česnek žlutý či koniklec velkokvětý, z nichž některé dokonce i vykvetly. Na jaře by tak plocha měla poskytnout útočiště motýlům a dalším opylovačům.
Z kořenů znovu vyhánějí výhonky také keře a stromy, nejrychleji růže, ostružiníky, duby či osiky. Ohoření hustého porostu odkrylo také základy starých staveb a staré zarostlé skládky.
Zajímavé bylo podle správy množství hlodavců na spálené ploše, kteří požár bez úhony přežili, o čemž svědčily čerstvé výhrabky u nor hned druhý den po požáru. Tentýž den ochranáři také pozorovali několik živých mláďat užovek stromových. Na plochu také prakticky od začátku začaly nalétávat některé druhy sarančí. Mraveniště rovněž požár ustála bez vážnějších škod.
Oheň vysoké intenzity v letním období může mít ale také negativní dopad na živou přírodu, upozornili ochranáři. Na spáleništi našli několik uhynulých ještěrek a hadů, včetně největšího podyjského hada - užovky stromové.