Pracovní skupina øešící možnou újmu a její výši se zatím sešla dvakrát letos v bøeznu a dubnu. Ke konkrétnímu závìru ale dosud nedošla. „Skupina sbírá podklady, až pak vzniknou závìry,“ sdìlil brnìnský radní Petr Kratochvíl (ODS), který má v gesci mìstské firmy.
Za øešení problematiky možné újmy orodoval už loni v øíjnu pøedseda pøedstavenstva brnìnské spalovny, tedy firmy SAKO Brno, Pavel Urubek, který je zároveò zastupitelem za TOP 09.
|
Politici v Brnì loni zrušili obøí zakázku na kotel do spalovny, teï ji vypíší zase
Výši škody dává v dopise adresovaném vedení mìsta jasnì do souvislosti s novým tendrem a taky jednáním ohlednì dotace i možných rizik spojených s jejím èerpáním, respektive krácením.
Spalovna získala dotaci v plné výši 2,8 miliardy, zároveò však platí, že musí být kotel dostavìný podle dotaèních podmínek do kvìtna 2028. Už døíve øeditel spalovny Karel Jelínek naznaèil, že výstavba potrvá déle, a to 34 mìsícù. Tuto dobu jako maximální stanovuje i uzavøená smlouva.
|
Spalovna v Brnì získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena pøitom politikùm vadila
O kolik mùže být dotace zkrácena kvùli opakování tendru a prùtahùm zpùsobených politiky, v tuto chvíli není jasné.
Námìstek brnìnské primátorky Robert Kerndl (ODS), který má na starosti energetiku a zakázku spalovny kritizoval, si ale nepøipouští vlastní spoluzodpovìdnost za pøípadnou škodu.
„Rozhodnutí o tom, že se projekt bude realizovat za souèasných podmínek, je rozhodnutím spoleènosti SAKO. Nejsem v pøedstavenstvu spoleènosti SAKO, takže nemám pøesné informace ohlednì dùvodù cenového navýšení, pochopil jsem ale, že je zpùsoben primárnì zmìnou rozsahu díla,“ prohlásil.
|
Je to neèistý zdroj, otoèilo vedení Brna. Odmítá nový kotel na spalování odpadu
Jmenoval modernìjší systém èištìní spalin nebo jiný rozsah záruk. „Navíc je souèástí projektu také realizace železnièní vleèky, což je podle mého názoru dùležité proto, aby se alespoò èásteènì ulevilo pøetížené silnièní dopravì v Brnì,“ poznamenal.
Její stavba, respektive obnova, však vyjde na 30 milionù korun, jak nedávno informovala Èeská televize. Spolkne tedy jen velmi malou èást z miliardy navíc za celý kotel.
Spalovna ani dodavatelská firma Metrostav nebyly schopny jednoduše a konkrétnì vyèíslit, kolik stojí technologie a zaøízení ke kotli, které nebyly souèástí prvního tendru, a kolik jde na vrub vyšším cenám stavebních prací, tedy inflaci.
Kratochvíl nedokázal ani øíci, kdy bude možná škoda zpùsobená politiky mìstské spalovnì vyèíslena. Pracovní skupina si dala pauzu na neurèito, politici navíc prodloužili lhùtu na žádost o proplacení škody až na deset let.