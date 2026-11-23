Zkušební plocha má výměru 777 metrů čtverečních a je rozdělena na čtyři části s rozdílnou skladbou konstrukčních vrstev, kdy část kameniva nahrazuje škvára.
„Plochu nyní prověří provoz v areálu, především pravidelné zatížení těžkou nákladní dopravou,“ uvedl za Sako Brno brněnský zastupitel Pavel Urubek (TOP 09).
V následujících měsících a týdnech budou pracovníci spalovny i experti mimo jiné z Centra dopravního výzkumu sledovat, jak se jednotlivé plochy chovají.
Laboratorní zkoušky už podle společnosti ukázaly, že použitá směs škváry a štěrkodrti má potenciál nahradit přibližně třetinu používaného přírodního kameniva. Uvidí se, jestli totožné výsledky přinese i reálný provoz v praxi za různého počasí a zátěže.
Pokud se však tato novinka osvědčí, bude to znamenat nejen možné úspory pro firmy zaměřující se na výstavbu silnic, ale i zhodnocení dnes nevyužitelného materiálu spalovny.
„Naší ambicí je využít maximální možnou část potenciálu, který v odpadu zůstává,“ řekl Urubek s tím, že už dnes se snaží na třídicích linkách separovat vše, co lze zrecyklovat. Ze samotné škváry už dnes získávají ještě železné i neželezné kovy, teď by ji chtěli využít jako takovou a nabídnout stavebním firmám.