SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Autor: ČTK, rkr
  11:52aktualizováno  11:52
Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude bojovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Ve středu to ve sněmovně řekla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. SPD bude chtít, aby organizace vrátila všechny dotace od Brna či Jihomoravského kraje, pokud by veřejné peníze použila na tuto akci.
Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025)

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)
Bernd Posselt, předák Sudetských Němců, na přednášce a následné debatě v Brně....
Nově zvolení poslanci SPD Miroslav Ševčík a Lucie Šafránková sledují průběh...
Bývalý ministr kultury Daniel Herman v Mnichově na sudetoněmeckém sjezdu...
9 fotografií

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků, oznámilo plán uspořádat příští rok sjezd v Brně minulý týden. Konat se bude od 22. do 25. května a půjde o 76. ročník. Je to poprvé, co bude dějiště v Česku.

„Jako poslankyně za Jihomoravský kraj a Brňačka říkám naprosto jednoznačně, že sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu do Brna nepatří,“ sdělila Lucie Šafránková.

A pořád neměli dost. Na sjezdu sudetských Němců zněla česká hymna hned několikrát

Dodala, že sdružení dlouho chtělo revizi Benešových dekretů a uspořádání po druhé světové válce. „Ve městě, které za okupace zažilo popravy, vyhánění a bolestné ztráty rodin, je pořádání takové akce nepřijatelné a hluboce necitlivé,“ prohlásila. SPD chce bojovat, aby sjezd nebyl nejen v Brně, ale ani jinde v Česku.

Šafránková uvedla, že Meeting Brno zastupitele městské části Brno-střed Petra Kalouska (Žít Brno) dostalo na svou současnou činnost dotaci devět milionů od Brna a šest milionů korun od Jihomoravského kraje. „Jsme si vědomi, že organizátoři mohou shánět finance z jiných zdrojů. Ale pokud by byť jediná koruna z dotací byla použita na tuto akci, budeme nekompromisně požadovat odebrání celé dotace,“ poznamenala.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025)
Šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt (27. května 2023)
Bernd Posselt, předák Sudetských Němců, na přednášce a následné debatě v Brně. (11. listopadu 2025)
Nově zvolení poslanci SPD Miroslav Ševčík a Lucie Šafránková sledují průběh voleb. (4. října 2024)
9 fotografií

Peníze podle ní mají jít na kulturní a společenské projekty, ne na akce, které rozdělují společnost a relativizují historii. V Praze a v Brně protestovalo koncem října proti možnému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí, kteří varovali před pokusy o revizi dějin.

Vzájemné vztahy se výrazně zlepšily

Šéf SdL Bernd Posselt o víkendu v Praze řekl, že uspořádání sjezdu v Brně je logickým krokem v harmonickém vývoji vzájemných vztahů mezi ČR a Německem. Je podle něj na jednotlivých politicích, zda přijmou pozvání na sjezd.

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že krajanské sdružení ze stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován.

Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání

Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, v němž v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíci obyvatel někdejšího Československa.

Smíření a odpuštění je nutné minimum, říká Hlavenka

Současný krok SPD kritizuje investor a bývalý krajský zastupitel za Piráty Jiří Hlavenka. Připomíná, že Sudetoněmecké krajanské sdružení tvoří potomci lidí, kteří v Česku žili po 800 let.

„V případě Brna se silně podíleli na jeho rozvoji a na předválečné slávě v oblasti průmyslu, obchodu, vzdělanosti i kultury. A těmto lidem byly ukradeny jejich majetky a oni sami byli vyhnáni ze země, kterou zcela právem považovali za rodnou - protože se tu narodili oni a deset generací jejich předků. Mnoho jich přišlo při vyhnání násilně o život,“ zmínil Hlavenka.

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Zdůraznil také, že SdL už dávno opustilo myšlenky na návrat do Česka, na čemž má velkou zásluhu i jeho současný šéf Posselt.

„Ostatně pokud někdo prchal ze země v roce 1945 jako jednoroční batole, je mu dnes 80 let. Dnešní sdružení tvoří děti a vnuci, které zajímá země jejich předků, hroby jejich pradědů a prababiček (pokud je bolševici nezničili), mají svoje životy, svoje domy, svoje kariéry v Německu či jinde. Minulost už nezměníme, ale smíření a odpuštění - oboustranné, nezapomínáme na hrůzy války vyvolané a způsobené Německem a i ty je potřeba si připomínat - dále setkávání a poznávání se je to nutné a ušlechtilé minimum, které je potřeba dělat,“ doplnil Hlavenka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Univerzita Palackého má první památný strom, roste v botanické zahradě

ilustrační snímek

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci má svůj první státem chráněný strom rostoucí na jejích pozemcích. Stal se jím více než stoletý dub letní v Botanické...

26. listopadu 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Renesanční zámek v Prostějově letos poprvé rozzáří vánoční dekorace

ilustrační snímek

Renesanční zámek v historickém centru Prostějova v závěru letošního roku poprvé rozzáří vánoční výzdoba. Radní schválili nákup osvětlení a dekorací bezmála za...

26. listopadu 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Na mnoha místech v Pardubickém kraji zůstává na vozovkách sníh

ilustrační snímek

Všechny silnice v Pardubickém kraji jsou s opatrností sjízdné. Na mnoha místech zůstává na vozovkách rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách, zvláště v oblastech,...

26. listopadu 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Zlín si chce udržet obyvatele slevami do lázní, na koupaliště nebo do zoo

Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Stejně jako celý Zlínský kraj se i Zlín v posledních letech vylidňuje. Radnice se proto snaží činit kroky, které mají tento trend zvrátit. Lidé s trvalým bydlištěm ve městě by v budoucnu mohli mít...

26. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Roudnici vlak opět strhl vedení. Omezení na koridoru Německa mají skončit večer

ilustrační snímek

Po noční poruše trakčního vedení v Roudnici nad Labem obnovila krátce po 11:00 Správa železnic provoz na koridoru z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa po jedné traťové a jedné staniční koleji....

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  12:04

Fakultní nemocnice Olomouc rozšířila parkovací kapacitu v areálu o 133 míst

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Olomouc rozšířila parkovací plochy ve svém areálu o dalších 133 míst. Vznikla u dokončovaného ambulantního pavilonu onkologické kliniky a...

26. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

MfD: Radní zamítli žádost potomků J. A. Bati o zrušení rozhodnutí z roku 1947

ilustrační snímek

Zlínští radní nevyhověli žádosti potomků Jana Antonína Bati o zrušení rozhodnutí města z roku 1947, které se týkalo zabavení majetku Marie Baťové, manželky J....

26. listopadu 2025  10:17,  aktualizováno  10:17

SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025)

Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude bojovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Ve středu to ve sněmovně řekla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. Sudetské Němce do Brna...

26. listopadu 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než...

Ekologičtí aktivisté z organizace Děti Země uspěli u Krajského soudu v Liberci s námitkami k připravované přeložce silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku. Soud zrušil...

26. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Silo, hradby či reliéf kostela. Stěnu u supermarketu zdobí studentské malby

Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...

Stylizovaná tvář významné moravskobudějovické osobnosti archeologa Jaroslava Palliardiho je jedním z motivů nové velkoplošné malby na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích. Dalšími...

26. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona, vleky se rozjely ve Stupavě

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona. Vleky se dnes ráno rozjely v zimním středisku ve Stupavě na Uherskohradišťsku. V provozu jsou dva a spolu s nimi i...

26. listopadu 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.