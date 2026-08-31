SPD se chce v Brně zaměřit na bezpečnost či řešení bezdomovectví

Autor: ČTK
  16:42aktualizováno  16:42
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| foto: ČTK

Tématy předvolební kampaně hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v Brně jsou například bezpečnost, čistota ve městě či řešení bezdomovectví. Novinářům to dnes řekli kandidát na primátora Jiří Kment a další zástupci hnutí v Brně při zahájení kampaně před komunálními volbami, které se letos konají 9. a 10. října spolu s prvním kolem senátních voleb.

Svůj program již zveřejnily i další strany, například ODS a TOP 09, Lidovci a Starostové, hnutí ANO či nově vzniklá uskupení. Pro mnohá uskupení je prioritou dostupné bydlení, dalšími jsou i výsadba zeleně, zlepšení dopravy ve městě nebo úprava prostoru před hlavním nádražím, podpora školství a kultury, participace občanů nebo transparentnost.

SPD kandidovala před čtyřmi lety v Brně spolu s Trikolorou a Moravany. SPD získala pět zástupců, jeden mandát Petr Levíček za Trikoloru. Trikolora letos kandiduje se Svobodnými a hnutím PRO jako koalice Brno naplno.

Podle Kmenta město potřebuje konkrétní změnu a vedení, které začne řešit skutečné problémy. Za prioritu označil například bezpečnost, hnutí chce zvýšit třeba počet strážníků v brněnských ulicích nebo zřídit nepřetržité úklidové čety, aby ve městě udržovaly pořádek a čistotu. Mezi prioritami je i řešení bezdomovectví, které chce hnutí řešit postavením stacionáře, inspirací je podle Kmenta projekt Šance ve Svitavách.

Kromě magistrátu hnutí kandiduje i v městských částech například v Brně-střed, v Brně-sever, Bohunicích, Starém Lískovci nebo Králově Poli. Kampaň bude podle předsedkyně brněnské organizace hnutí a poslankyně Lucie Šafránkové kontaktní. Voliče chce hnutí nalákat také prostřednictvím letáků, plakátů nebo příspěvků na sociálních sítích.

Kromě komunálních voleb se hnutí v Jihomoravském kraji zapojilo také do senátních voleb a v obvodu Brno-město vyšle do voleb imunologa Jaroslava Turánka. Kandiduje jako nestraník s podporou SPD. Uvedl, že za důležitou považuje bezpečnost či dostupnost bezpečných a účinných léků.

Kandidátku pro říjnové volby podalo v Brně 16 uskupení. Společnou kandidátku ODS s TOP 09 vede televizní producentka Kamila Zlatušková, kandidátku hnutí ANO poslanec Václav Trojan, jedničkou koalice KDU-ČSL a hnutí STAN je starosta Kohoutovic Jakub Hruška. Koalice Brno naplno má v čele krajskou zastupitelku Kláru Liptákovou. Piráti kandidují s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU!, lídrem je Adam Zemek. Společnou kandidátku Zelených, hnutí Žít Brno a dalších liberálních hnutí vede designérka Natálie Vencovská. Hnutí Restart pro Brno vede krajský zastupitel Martin Říha, lídrem Motoristů bude starosta Brna-Bystrc Tomáš Kratochvíl.

Do zastupitelstva chce i hnutí Nové Brno, které založil bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček, hnutí Za Lužánky v čele s ředitelkou TIC Brno Janou Janulíkovou nebo hnutí Brnoklidem vzniklé okolo členů vyloučených z ANO. Lídryní je náměstkyně primátorky Karin Podivinská Karasová. Znovu kandiduje i SOCDEM v čele se Zdeňkem Slavíkem nebo Přísaha v čele s bývalým primátorem Brna Petrem Vokřálem.

Na brněnském magistrátu je koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.

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