Radnice městské části Brno-sever plánuje opravit funkcionalistickou budovu Masarykovy základní a mateřské školy v Zemědělské ulici. Budovu navrhl v roce 1931 architekt Mojmír Kyselka, je památkově chráněná. Cílem rekonstrukce za asi 65 milionů korun je posunout podobu školy do současné doby, ale zároveň zachovat architektův rukopis, řekl dnes novinářům místostarosta městské části Martin Glogar (KDU-ČSL).
Škola na Zemědělské ulici patří podle místostarosty k nejhodnotnějším stavbám brněnského funkcionalismu. Kyselka ji postavil jako Masarykovu obecnou školu na sousední parcele vedle Německé obecné školy, na které spolupracoval s Bohuslavem Fuchsem. Budova je kulturní památkou a její rekonstrukce vyžaduje podle Glogara citlivý přístup.
Projekt na rekonstrukci školy připravuje městská část od roku 2024. "Chtěli jsme projekt připravit tak, aby rekonstrukce respektovala historickou hodnotu budovy, a zároveň školu přivedla do 21. století. Jako vzorový příklad jsme si vzali rekonstrukci Masarykova studentského domu na Cihlářské," uvedl Glogar.
Práce budou zahrnovat opravy střechy, fasády či oken. "Chceme vrátit zpět kovová okna, ale zároveň tam budou i venkovní rolety, protože už v květnu bývá ve třídách velké teplo," uvedl Glogar. Dodal, že veškeré úpravy radnice konzultuje s památkáři.
Kromě školy v Zemědělské ulici plánuje radnice také úpravy mateřských škol v Brechtově a Slavíčkově ulici. Každá z rekonstrukcí vyjde dle Glogara asi na 30 milionů korun. Na všechny tři projekty radnice žádá evropskou dotaci přesahující 22 milionů korun.