Spor o pokutu od ÚOHS pro Cermat po letech končí, úřad zastavil řízení

Spor o původně půlmilionovou pokutu, kterou v roce 2015 vyměřil Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), definitivně končí. Antimonopolní úřad správní řízení zastavil, protože nezjistil důvody pro uložení sankce, vyplývá z rozhodnutí úřadu zveřejněného na webu. Dříve stanovenou pokutu 500.000 korun, později sníženou na 350.000 korun, zrušily správní soudy a případ vrátily úřadu k novému projednání. Již zaplacená pokuta se nyní vrátí Cermatu.
Úřad pokutu uložil Cermatu v roce 2015 za výběr firmy, která zajišťovala informační infrastrukturu a kontrolu společné části maturitní zkoušky bez soutěže. Cermat podle ÚOHS zvolil pro výběr firmy jednací řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem. Cermat si služby objednal od firmy NESS CZECH.
Důvodem tohoto postupu Cermatu bylo to, že se nacházel v naléhavé situaci a na odpovídající výběrové řízení neměl čas. Spor vedla firma s úřadem a soudy o to, zda si naléhavou situaci způsobila sama a zda mohla její vznik předvídat. Pokud by tomu tak bylo, nesplnila by podle zákona podmínky pro zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.
Cermat podal rozklad k předsedovi úřadu, ten ale pokutu v roce 2016 potvrdil. Tehdy ji firma musela zaplatit.
Případem se poté opakovaně zabýval Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud, který v květnu 2023 rozhodnutí předsedy ÚOHS zrušil a případ mu vrátil k novému posouzení.
Předseda úřadu Petr Mlsna v srpnu 2023 rozhodl o rozkladu znovu, původní pokutu snížil na 350.000 korun. Přeplatek původní pokuty byl tehdy firmě vrácen. Cermat znovu podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodnutí předsedy ÚOHS potvrdil. Námitkám Cermatu vyhověl letos v květnu NSS, který zrušil nejen rozsudek nižší instance, ale i rozhodnutí předsedy ÚOHS a případ mu opět vrátil k novému posouzení.
V opakovaném řízení, v němž musel ÚOHS zohlednit právní stanovisko soudu, rozhodl úřad o zastavení správního řízení. Cermat nyní dostane zpět dříve zaplacených 350.000 korun.