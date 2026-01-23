Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Karolína Kučerová
  16:52aktualizováno  16:52
Brněnský tenisový klub Tesla stále bojuje o městské pozemky na Ponavě, kde již přes sedm dekád funguje. Město mu však v roce 2023 vypovědělo nájemní smlouvu a nařídilo vystěhování, parcely si totiž vyhlédlo ke stavbě nové mateřské školy. Ačkoliv se situace k soudu již jednou dostala, v pátek tam putovala znovu.
Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů města ustoupit nové školce. Tenisté už dostali z městského pozemku výpověď, které se brání soudní cestou. | foto: TK Tesla Brno

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...
Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...
Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...
Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...
5 fotografií

Tentokrát chtěli tenisté dokázat, že pozemky na základě historických okolností přímo vlastní, a podali tak na Brno žalobu. Jejich argumenty však městský soud nepřesvědčily a dočkali se odmítavého stanoviska. Proti rozhodnutí se plánují odvolat.

Ačkoliv tenisový klub vznikl oficiálně v roce 1994, vyčlenil se z původní tělovýchovné jednoty (TJ) Tesla Brno, která na pozemcích fungovala už od 40. let minulého století. Tehdy pozemky vlastnil stát.

„Ale ten - konkrétně komise Československého tělovýchovného svazu - je na základě delimitačního protokolu převedla do trvalého užívání jednoty poté, co ověřila, že na těchto pozemcích dlouhodobě hospodaří. Později sepsala darovací smlouvu, díky které převedla tenisový areál na v tu dobu nově vzniklý tenisový klub Tesla. Ten byl jen formální změnou, vedení totiž zůstalo v podstatě stejné,“ argumentovali u soudu zástupci klubu v čele s předsedou Vítem Lánským.

Místo kurtů chce Brno školku. Odchodu tenistů se teď bude domáhat soudně

Po revoluci pak bylo možné trvalé užívání převést na vlastnické právo. U soudu se proto tenisté snažili dokázat, že to platí i pro tento případ.

Spor bude pokračovat

Soud však argumenty a doložené důkazy nepřesvědčily. Poukázal na to, že předmětem darovací smlouvy byly pouze kurty, budovy a zařízení, o samotných pozemcích nebyla řeč. Stejně tak tato smlouva nezahrnovala právo trvalého užívání.

„Nabytí vlastnictví na základě tohoto trvalého užívání by tedy platilo pro TJ Tesla Brno, nikoliv pro z ní později vyčleněný klub TK Tesla Brno,“ upozornila soudkyně Kateřina Mališová, na základě čehož žalobu zamítla.

Oficiálně tak majitelem pozemků zůstává město, ačkoliv i to může být předmětem dalších jednání – obě strany už se v minulosti žalovaly, přičemž tenisté tvrdili, že město nemělo nikdy dostat parcely do vlastnictví. Spor byl však kvůli této nové žalobě přerušen.

Školka versus kurty. Tenisté se bez náhrady nechtějí stěhovat, brání se soudně

Ačkoliv podle výpovědní lhůty měli tenisté pozemky opustit už před více než rokem, kvůli soudním sporům se tak ještě nestalo a v současné chvíli je stále užívají. Bránit se chtějí nadále. „Pro nás je výpověď z nájmu likvidační. Máme 80 hráčů, z nichž 45 jsou děti. Jsme obecně prospěšný spolek, podílíme se na rozvoji mládeže a chodí k nám hrát i veřejnost. Město slíbilo náhradní pozemky, to ale nesplnilo,“ posteskl si Lánský.

Ačkoliv magistrát s náhradními možnostmi přišel, nabízené pozemky byly výrazně menší než ty doposud užívané a klub je tak odmítl. „Museli bychom zrušit několik oddílů a vyloučit rekreační sportovce,“ zdůvodnil tehdy Lánský.

Jednalo se i tom, že by školka vznikla jinde. Nyní se dočasně plánuje jako „kontejnerová“ v nedaleké ulici Dělostřelecká. O pozemky, kde sídlí tenisté, má však město stále zájem. Záměr výstavby na nich totiž dál platí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Nové Město na Moravě 2025/2026: Vytrvalostní závod dnes aktuálně jedou ženy, ale bez Davidové

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. Jedná se...

23. ledna 2026  18:25,  aktualizováno  19:10

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Samoobslužné jídelny neboli automaty byly až do roku 1989 běžným druhem...

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

23. ledna 2026  18:44

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  18:30

Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli...

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude pro cestující zcela uzavřena. Práce, které by měly podle odhadů trvat zhruba deset měsíců, zahrnují...

23. ledna 2026  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prokluzoval, ale auto vytáhl. Hasiči testovali nového robota

Hasiči v Poličce ukázali testování hasicího robota Hecthor II. (23. ledna 2026)

Křest ohněm. Tak by se dala nazvat ukázka českého hasicího robota Hecthora, kterého během nasimulovaných reálných podmínek otestovali hasiči v Poličce. Pásový autonomní pomocník se ve své nové...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Kolín chystá solární elektrárnu na střeše zimního stadionu

ilustrační snímek

Kolín připravuje stavbu fotovoltaické elektrárny na střeše zimního stadionu. Vyrobenou elektřinu by mohla sdílet i další sportoviště, řekl dnes novinářům...

23. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Krádež si mladík nenechal líbit, zloději ho pak ztloukli. Dvojici lumpů hledá policie

Policisté pátrají po mužích, kteří několikrát napadli jiného muže.

Policie pátrá po dvojici útočníků, kteří v noci na 10. ledna v centru Prahy okradli a ztloukli muže. Nejprve mu odcizili krabičku s tabákem, a když se ji snažil získat zpět, napadli ho a snažili se...

23. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...

Brněnský tenisový klub Tesla stále bojuje o městské pozemky na Ponavě, kde již přes sedm dekád funguje. Město mu však v roce 2023 vypovědělo nájemní smlouvu a nařídilo vystěhování, parcely si totiž...

23. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Ilustrační snímek

Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie...

23. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

U krajské nemocnice v Pardubicích by měla začít přibývat parkovací místa

ilustrační snímek

U krajské nemocnice v Pardubicích by měla začít přibývat parkovací místa, kterých je velký nedostatek. Pardubický kraj spolu s nemocnicí, městem Pardubice a...

23. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Na střechách jindřichohradeckých škol budou fotovoltaické elektrárny

ilustrační snímek

Na střechách dvou jindřichohradeckých škol vyrostou letos fotovoltaické elektrárny. Jedna z nich bude na objektu základní školy v Jarošovské ulici a druhá bude...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.