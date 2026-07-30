Sporem o odvolání Ševčíka z čela fakulty se bude podruhé zabývat NSS

Sporem o odvolání Miroslava Ševčíka z vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se bude podruhé zabývat Nejvyšší správní soud (NSS). Městský soud v Praze žalobu bývalého děkana už dvakrát zamítl. První rozhodnutí NSS zrušil, druhou kasační stížnost mu pražský městský soud odeslal tento týden, zjistila ČTK z justiční databáze. Ševčík už dříve avizoval, že stížnost podá, s důvody odvolání nesouhlasí.
Rektor univerzity Petr Dvořák odvolal Ševčíka z čela fakulty v prosinci 2023, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti a poškozování dobrého jména univerzity. Pražský městský soud Ševčíkovu žalobu zamítl poprvé koncem února 2025. Odůvodnil to tím, že správním soudům nepřísluší přehodnocovat závěry akademické samosprávy.
Podle prvního rozhodnutí NSS chyboval městský soud v úvaze o tom, do jaké míry může justice přezkoumávat důvody odvolání. Letos v květnu pak městský soud žalobu zamítl podruhé. Konstatoval, že odvolání děkana nebylo trestem, ale spíše aktem personálního rozhodování dovnitř akademické samosprávy.
"Jsem jenom trošku překvapený, že neudělal tento městský soud to, co mu nařídil NSS, že měl posoudit detailně ty skutky, za které mě rektor odvolal. To neudělal," řekl Ševčík v květnu novinářům.
Městský soud podle Ševčíka například nevyslechl svědky z protivládní demonstrace na Václavském náměstí v březnu 2023. Tehdejší děkan se pohyboval mezi lidmi, kteří se po skončení protestu snažili odstranit z budovy Národního muzea ukrajinskou vlajku. Později tvrdil, že pouze pomáhal zraněnému.
Své odvolání Ševčík opakovaně označil za politickou záležitost, což ale vedení univerzity odmítalo. Důvody podle rektora spočívaly v Ševčíkově chování a poškozování dobrého jména univerzity. Loni na podzim se pak Ševčík stal poslancem za SPD.