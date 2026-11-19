Také proto, aby se z Brna talentovaným sportovcům či trenérům nechtělo jinam, je důležité mít kvalitní sportovní infrastrukturu, míní náměstkyně primátora pro sport Kamila Zlatušková (za ODS). V rozhovoru s ČTK řekla, že kromě stavby nového fotbalového stadionu za Lužánkami je pro ni důležitá i výstavba sportovní haly pro dráhovou cyklistiku a atletiku. Zlatušková má na starosti i mezinárodní vztahy. Zdůraznila, že tuto agendu nelze vnímat pouze optikou partnerských měst. Zahraniční vztahy lze budovat přes konkrétní projekty či sdílením zkušeností, řekla.
"Ve chvíli, kdy nemáte dobrou infrastrukturu a sportovci se nemají kam posouvat, tak vám z toho města odejdou. Myslím si, že tohle je v našem zájmu, abychom je podpořili a aby nám největší hvězdy neodcházely, ať už do Prahy nebo kamkoliv jinam," řekla náměstkyně. Aby byl v Brně sport ještě dostupnější, klade si nová koalice za jeden z cílů otevírat některá školní hřiště veřejnosti.
Její podporu má nový fotbalový stadion za Lužánkami, který chce v místě chátrajícího stadionu postavit Zbrojovka. Důležitá je pro Zlatuškovou ale i sportovní hala pro dráhovou cyklistiku a atletiku. "Brněnští atleti v zimě trénují ve zcela nedůstojných podmínkách a nápravu už nemůžeme dál odkládat," řekla náměstkyně. Zmínila to, že nová hala byla původně zamýšlena jen pro atletiku, cyklistická dráha do projektu přibyla až poté.
Cyklisté nyní trénují na velodromu v areálu brněnského výstaviště. Podle náměstkyně je velodrom jakožto otevřené sportoviště závislé na počasí. "Protivítr jezdce zpomaluje, nárazy bočního větru ztěžují ovládání kola a déšť může trénink či závod přerušit. Pro pravidelnou přípravu potřebují sportovní podmínky, na které se mohou spolehnout po celý rok," vysvětlila Zlatušková.
Vzhledem k tomu, že má Brno nyní dva prvoligové fotbalové kluby, jimiž jsou Zbrojovka Brno a Artis Brno, považuje Zlatušková za neméně důležitou rekonstrukci městského fotbalového stadionu v Srbské ulici. "Pochopitelně, než se postaví nový fotbalový stadion, je důležité vytvořit adekvátní prostředí pro současný fotbal," řekla náměstkyně.
Zahraniční vztahy by však nechtěla spojovat pouze se sportovními událostmi. "Na odboru jsme se shodli, že by bylo lepší řešit ty vztahy přes konkrétní projekty, nápady či investice," poznamenala. Podle Zlatuškové neznamená diplomacie jen vztahy s partnerskými městy či podepisování memorand o spolupráci. Ačkoli nemá v plánu výrazněji rozšiřovat portfolio partnerských měst, stála by o navázání partnerství se skotským Edinburghem. Brno by se od něj mohlo inspirovat třeba v jeho přístupu ke koncepci kultury, uvedla Zlatušková.
"Mezinárodní vztahy jsou pro mě i pomoc lidem, kteří žijí v zemích, kde je svoboda ohrožená. Pochopitelně v tomto případě je tady nasnadě Ukrajina. Myslím, že je fantastické, že můžeme navazovat na to, jak se Brno postavilo k válce na Ukrajině," řekla Zlatušková. Nyní tvoří novou koncepci, ke spolupráci přizvala i bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS, dříve Piráti).