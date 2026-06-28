Správa CHKO Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení

Autor: ČTK
  5:30aktualizováno  5:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Problémem je vymáhání dodržování zákazu vjezdu na území chráněné oblasti. Mnozí totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě. ČTK to řekl vedoucí správy Vladan Riedl. CHKO slaví rok, vznikla nařízením vlády od loňského července. Zahrnuje největší komplex lužních lesů v Evropě. Proti zřízení oblasti byla část místních obyvatel, žalobami proti zřízení se dosud zabývá justice.

Správa se v prvním roce zaměřila na obnovu a zachování cenných přírodních stanovišť, šlo především o prosvětlování lesů, ošetření stromů, šetrné sečení luk, výřezů podrostu, založení vrbovny či obnovu nivních luk. Velmi dobrých výsledků se podle Riedla podařilo dosáhnout ve spolupráci s lesním závodem Židlochovice.

"Díky finanční podpoře byl z některých z porostů vyřezán podrost, a do lesa se tak dostalo daleko více světla. Uvolnily se také staroduby, které postupně zarostly. S některými zemědělci se nám daří uzpůsobit kosení luk s ohledem na jejich pestrost. Třeba na loukách v Mikulčicích nebo Slováckých loukách u Lednice byly ponechány nepokosené části tak, aby dostaly šanci na přežití a rozmnožování některé druhy vzácného hmyzu," popsal Riedl.

Složitější se podle Riedla ale ukázala organizace kosení luk, která narážela na zemědělské dotace. "Každá louka je specifická a vyžaduje určitý přístup, což je někdy obtížné podchytit díky schematičnosti dotačních programů," uvedl vedoucí správy.

Problémem zůstává vymáhání zákazu vjezdu aut do území. "Mnozí lidé byli zvyklí si zajet autem až přímo k vodě. Jenomže to bylo a je zakázané. Zatím však nemáme dostatečné kapacity strážců přírody, kteří by dodržování pravidel hlídali v celém rozsahu. V současnosti tak můžeme pouze apelovat na zdravý rozum lidí," uvedl Riedl.

Návštěvnost se podle Riedla po vyhlášení CHKO zatím výrazně nezvýšila. Správa dosud instalovala jeden sčítač na místě, kde se očekává možný růst. "Trend růstu návštěvnosti je nicméně všeobecný nehledě na to, jestli je území chráněné, nebo ne. Proto se zamýšlíme nad tím, jak vhodně návštěvnost usměrňovat," uvedl Riedl.

Do budoucna chce správa sjednotit značení. "Návštěvník dnes může na jednom místě vidět vedle sebe pestrou paletu směrovek a informačních cedulí. My bychom rádi spolu s obcemi a případně státními lesy chtěli sjednotit celou návštěvnickou infrastrukturu. Prozatím jsme začali s řešením vstupních bodů do území CHKO, kde by návštěvník dostal základní informace jak o přírodních hodnotách, tak o jednotlivých obcích," doplnil Riedl.

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