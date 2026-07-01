Správci brněnské zeleně v horku intenzivněji zalévají stromy, pracují i v noci

Ve dnech, kdy teploty na jihu Moravy překračují už několikátý den 30 stupňů Celsia, vyžadují větší péči i stromy a zeleň v centru Brna. Pracovníci Veřejné zeleně města Brna proto posílili například hloubkovou zálivku stromů. Zaměstnanci pracují i o víkendech a v noci, kdy jezdí zalévat třeba závěsné nádoby s květinami, řekl ČTK ředitel městské organizace Jozef Kasala.
"Posílili jsme odpolední i noční směny a provádíme hloubkovou injektáž. Jde nám hlavně o stromy a závěsné nádoby s květinami. V lužáneckém parku kropíme mlatové povrchy," uvedl Kasala. Na místech, kde není možné stromy standardně zalít, používají pracovníci zavlažovací vaky. Umístili je například v Denisových sadech k prosychajícím hrušním nebo k významnému modřínu a zachraňovaným smrkům v parku okolo hradu Špilberk.
Kromě zvýšení počtu pracovníků navýšila Veřejná zeleň města Brna i počet zalévacích aut. Běžně vyjedou dvě až tři, nyní je to šest. Důležitá je podle Kasaly zálivka i o víkendech. "Zalijeme tolik stromů jako za celý týden, to je okolo 500 až 600 stromů," poznamenal Kasala.
Aby správci zvýšili odolnost stromů proti vysokým teplotám, postříkali je v uplynulých týdnech také speciálním hnojivem, třeba v Joštově ulici nebo v Tyršově sadu. "Když se to opakuje pravidelně, odolnosti rostlin vůči stresu to pomáhá," dodal Kasala.
Vlna vysokých teplot se podle Kasaly zase tak rychle na stavu stromů neprojeví, její dopady se ukáží až s odstupem času. Na jaře se sucho podepsalo na několika stromech ve Wilsonově lese, které museli pracovníci pokácet.