Správní soud ve sporu o povolení 11 objektů u D49 zamítl žalobu spolku Egeria

Nejvyšší správní soud (NSS) ve sporu o povolení 11 stavebních objektů u dálnice D49 zrušil rozsudek olomouckého krajského soudu a sám zamítl žalobu spolku Egeria. Vyhověl tak kasačním stížnostem Dopravního a energetického stavebního úřadu a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zároveň potvrdil, že v mimořádných případech může úřad vyloučit odkladný účinek odvolání, aby bylo povolení účinné ještě před skončením odvolacího řízení. Rozsudek NSS je dočasně přístupný na úřední desce.
Stavební úřad letos v březnu povolil 11 stavebních objektů doplňujících už téměř hotový úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Konkrétně šlo o jednu z větví mimoúrovňové křižovatky Třebětice, provizorní napojení na silnici II/490, odlučovače ropných látek a protihlukové stěny. Současně vyloučil odkladný účinek odvolání. Krajský soud ale výrok zrušil s odůvodněním, že stavební úřad dostatečně nevysvětlil, v čem spočívá naléhavost veřejného zájmu.
NSS zdůraznil, že vyloučení odkladného účinku představuje výjimečný postup. Nestačí obecně poukázat na prospěšnost dálnice nebo množství vynaložených peněz. Úřad musí vysvětlit, v čem spočívá naléhavost v konkrétní věci, jaké následky by měl další odklad a proč tento zájem převažuje nad právy účastníků řízení. V projednávaném případě úřad těmto požadavkům podle NSS dostál.
Soud poukázal na pokračující dopravní zatížení okolní zástavby a jeho dopady na zdraví lidí, životní prostředí a bezpečnost provozu. Dálnice byla už na základě jiných rozhodnutí stavebně téměř dokončená. Povolované objekty představovaly její okrajové, avšak nezbytné součásti, bez nichž nebylo možné úsek zprovoznit.
Zachování odkladného účinku by prodloužilo dopravní zatížení okolních obcí hlukem, emisemi a dalšími nepříznivými vlivy, zatímco téměř dokončená veřejná investice by nemohla plnit svůj účel. "Naléhavost může vyplývat i z potřeby ukončit trvající stav, který má průběžné nepříznivé dopady na chráněný veřejný zájem a jehož odstranění by se zachováním odkladného účinku dále neakceptovatelně oddalovalo," stojí v rozsudku.
Podle NSS nebylo nezbytné, aby stavební úřad podložil své závěry podrobnými dopravními výpočty. Rozhodující bylo to, že dostatečně popsal konkrétní okolnosti případu, pokračující dopravní zátěž i bezprostřední připravenost stavby k provozu.
NSS také konstatoval, že ani rozdělení stavby do více povolovacích řízení samo o sobě nevylučuje naléhavý veřejný zájem. Zároveň však upozornil, že účelové rozdělení stavby by mohlo naléhavost veřejného zájmu oslabit.
Úsek dálnice D49 mezi Martinicemi a Fryštákem je v provozu od 17. června. Krajský soud rozhodl 19. června, úsek ale i poté zůstával otevřený. "Ředitelství silnic a dálnic má stále v právní moci všechny dokumenty a rozhodnutí, které potřebuje dálnice D49 k provozu," uvedl tehdy mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Od prosince 2024 auta jezdí v úseku mezi Hulínem a Martinicemi.