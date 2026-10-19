Správní soud zatím obdržel čtyři žaloby samospráv kvůli akceleračním zónám

Autor: ČTK
  10:02aktualizováno  10:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nejvyšší správní soud (NSS) zatím obdržel čtyři žaloby samospráv proti vládnímu vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. První podala obec Chorušice na Mělnicku, následoval Moravský Beroun na Olomoucku a poté ještě Skalsko na Mladoboleslavsku a Chmelík na Svitavsku, zjistila ČTK z justičních databází. Na soud se plánují obrátit také další samosprávy z různých částí Česka.

Vláda v červenci schválila akcelerační zóny v menším rozsahu, než předpokládal plán připravený minulým kabinetem. Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61, z toho 49 určených pro větrné elektrárny a zbytek pro fotovoltaické elektrárny. Některé lokality se oproti plánu zmenšily. Na soud se obrací samosprávy, které i po redukci zůstaly v těsném sousedství akceleračních zón a obávají se dopadů.

NSS bude rozhodovat jako soud prvního stupně, což je poměrně výjimečná situace. Žaloby proti územním plánům a dalším opatřením obecné povahy se totiž obvykle podávají ke krajským soudům a NSS se jimi zabývá až v další instanci. Územní rozvojové plány schvalované na úrovni vlády však podle stavebního zákona míří rovnou k NSS.

Chorušice se proti akcelerační zóně stavěly už v připomínkovém řízení. Stěžovaly si na nepřiměřený zásah do práva obce na samosprávu. Nikdo prý nevysvětlil, proč má zájem na rozvoji větrných elektráren převážit nad zájmy obce, jejích obyvatel a ochranou území. Chorušice také vyjadřovaly obavu z hluku a dopadů na zdraví lidí, přírodu i krajinu.

Moravský Beroun navrhl kromě celého územního rozvojového plánu zrušit také konkrétnější územní opatření pro akcelerační oblast Norberčany, která leží východně od města. NSS však rozhodl, že se bude sám zabývat jen rozvojovým plánem, zatímco územní opatření bude řešit Městský soud v Praze.

Skalsko se dlouhodobě stavělo proti stavbě větrných elektráren. Obec poukazovala například na to, že je vesnickou památkovou zónou a že je zapotřebí chránit celkový urbanistický a krajinný kontext. Jižně od Skalska je vymezena akcelerační zóna Boreč, dále na jihozápad následuje zóna Chorušice.

K obci Chmelík z východu přiléhá akcelerační zóna Trstěnice, z jihu zóna Karle. Zastupitelstvo už v květnu odhlasovalo nesouhlas se zřízením akceleračních oblastí na území Česka a požadovalo zrušení obou nejbližších zón.

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