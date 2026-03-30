Srážky z minulého týdne byly slabší, než modely čekaly, sucho se prohlubuje

Srážky, které přes Česko přešly ve druhé polovině minulého týdne, nebyly tak intenzivní, jak předpovědní modely předpokládaly. Navíc většina vody spadla na severu a východě Moravy, na 70 procentech území napršelo za týden jen do deseti milimetrů srážek, tedy do deseti litrů vody na metr čtvereční. Změnila se i střednědobá předpověď na další období, v němž má být tepleji a méně srážek, což způsobuje a dále způsobí nárůst rozsahu sucha hlavně v povrchové vrstvě půdy do 40 centimetrů. Uvedli to dnes tvůrci projektu InterSucho.
Ještě před týdnem modely předpokládaly, že srážky budou natolik vydatné, že prakticky nikde na území Česka nebude vlhkost v půdě do jednoho metru nižší, než je průměr pro toto období za roky 1961 až 2015. Situace je však odlišná. "Lepší situace bude na východě a severu Moravy. Nejméně půdní vlhkost bude v horizontu nejbližších deseti dnů hlavně na jižní Moravě a závětrné straně Krušných hor. Na druhou stranu největší rozdíl proti obvyklým hodnotám bude nadále na Českomoravské vrchovině, ve východních a v severních Čechách," uvedli tvůrci InterSucha.
Situaci však podle InterSucha nelze vnímat jako kritickou, téměř po celé republice je v půdě 45 a více milimetrů vody a rostliny tak zatím mají zásobu ke svému růstu. Zemědělci, kteří jsou zároveň reportéry InterSucha, v posledním hlášení hodnotí ve 46 procentech vlhkost půdy jako normální až vlhčí, ve 39 procentech jako sušší bez dopadů. Ostatní však hodnotí půdu jako velmi suchou.
Z odpovědí zemědělců také vyplývá, že polní práce pokračují většinou bez větších omezení. Sejí cukrovku, místy i další jařiny. "Zakládání porostů jarních plodin není zatím výrazně zpožděno. Vzcházení jařin je ale v sušších oblastech pomalé a nevyrovnané. Ozimé plodiny jsou většinou v uspokojivém stavu, avšak lokálně je patrné zpomalení růstu a slabší regenerace porostů. U řepky se místy objevují projevy nedostatku vody, porosty pšenice a řepky v některých oblastech stagnují. V sadech a trvalých kulturách je stav zatím převážně dobrý. Na teplejších stanovištích začínají kvést mandloně a rané meruňky, objevují se první fenologické projevy jara," shrnuli tvůrci InterSucha.