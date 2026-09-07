Srpnová vedra snížila návštěvnost brněnské zoo

Prázdninová návštěvnost Zoo Brno letos meziročně mírně klesla. Přišlo do ní téměř 108.000 lidí, o 1500 méně než ve stejném období loňského roku. Důvodem poklesu byla především srpnová vedra, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Jan Bedřich.
Zatímco letošní červenec byl pro zahradu návštěvnicky velmi úspěšný a oproti loňsku zaznamenal nárůst o 9000 lidí na zhruba 60.000 návštěvníků, v srpnu přišlo lidí podstatně méně. Do zahrady dorazilo asi 47.500 návštěvníků, meziročně zhruba o 11.000 méně.
Podle mluvčího byla příčinou srpnového poklesu především vlna tropických teplot, pohybovaly se i kolem 40 stupňů. "Lidé přirozeně častěji volili program spojený s koupáním a pobytem u vody, například na nedaleké Brněnské přehradě, než návštěvu zoologické zahrady," uvedl Bedřich.
V zahradě se přitom letos v létě narodilo mnoho mláďat. Před prázdninami také přivezla dvě samice ledního medvěda a otevřela pro ně opravený výběh.
Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953 na Mniší hoře v blízkosti Brněnské přehrady. Na ploše 65 hektarů chová přes 2500 zvířat 400 druhů. Loni ji navštívilo přes 343.000 lidí, meziročně zhruba o 50.000 více. Bylo to nejvíc od roku 1997, kdy zahrada začala vést přesnou evidenci prodaných vstupenek.