Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Marek Osouch
  7:02
Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky svůj jediný titul, a v místě, které dodnes drží návštěvnický rekord první české ligy. Ačkoliv to po letech marných nadějí ještě nedávno vypadalo jako utopie, šance, že se do lokality fotbal opět vrátí, se po vstupu miliardáře Vojtěcha Kačeny do Zbrojovky vyšvihla do nebývalých výšin.

Ostatně i Kačena nedávno nostalgicky zavzpomínal, jak za Lužánky chodil fandit s dědou. „Zůstalo to ve mně,“ řekl a jeho kolega a minoritní akcionář klubu Jaroslav Havel rovnou přisadil. „Máme zásadně větší šanci vrátit zašlou slávu brněnskému fotbalu a přivést opět 40 tisíc lidí na, věříme, obnovený stadion za Lužánkami,“ prohlásil.

Dalo by se říct, že jde o vzletná slova a sny, které mají k realitě daleko. Jakýkoliv rozvoj lokality totiž blokují vleklé soudní spory s podnikatelem Liborem Procházkou, jehož firmy si nárokují vlastnictví staveb na tamních městských parcelách.

Navíc klíčový spor dotýkající se i bezprostředního sousedství stávající chátrající arény poslal Nejvyšší soud po šesti letech opět na začátek.

Kde postaví nový brněnský stadion? Znovu zazněly Lužánky, reálnější je periferie

Jenže Procházka v aktuálním prohlášení vzkázal, že nechce být tím, kvůli němuž vize fotbalových příznivců padne. „Libor Procházka výstavbu stadionu za Lužánkami podporuje. Zástupcům Zbrojovky na společném jednání avizoval, že je připraven jednat o prodeji všech aktiv, která v okolí drží jeho společnosti,“ informoval redakci iDNES.cz podnikatelův advokát Martin Machač.

Kačenovy plány jsou pro Procházku nečekanou šancí, jak letité spory proměnit v reálné peníze. Soudy s městem až na poslední verdikt totiž v posledních šesti letech vždy prohrál, a nemusí tak získat ani korunu.

Rozvoj lokality za Lužánkami je odblokován. Brno vyhrálo i druhý soud o garáže

Miliardář Kačena ale září zapálením vybudovat svému klubu důstojné zázemí, přičemž nemá problém vše hradit z vlastních peněz. Několikrát veřejně prohlásil, že stačí, když mu vedení Brna řekne, kde má novou arénu postavit, a on už vše ostatní dotáhne do konce.

Pro klub geniální řešení

Magistrát tak na základě jednání se zástupci klubu hledá volné lokality pro stadion, který má mít podle vizí klubu až třicetitisícovou kapacitu a kromě fotbalu na něj půjde lákat i velké hudební kapely. Jenže jedinou takovou plochou, která je už nyní v územním plánu určená pro sport, je právě lokalita za Lužánkami s ruinami někdejšího stánku, což zdůraznil také generální ředitel Zbrojovky Jan Mynář.

„Nám by se sem chtělo, k území máme historický vztah. Bylo by geniální, kdyby šlo Zbrojovku vrátit právě tam, fanoušci by byli nadšení,“ řekl před pár dny Mynář v podcastu Kudy běží zajíc.

Dodal však, že klub si uvědomuje možné problémy a aktuálně tak pracuje na třech variantách pro nový stadion. „Vůle budovat stadion tu je, město je mentálně nastavené na stavbu, ale lámat chleba se bude v příštím půlroce,“ prohlásil Mynář.

Plocha za Lužánkami má patřit sportu, teď je to chaotický slepenec, míní Brňané

Primárně tak nyní záleží na vrcholných politicích města, jak se postaví k tlaku, který tentokrát nemíří jen od fanoušků, ale i od hlavních představitelů tradičního klubu. Pokud se totiž Kačena dohodne s Procházkou na odkupu jeho firem, jež vlastní nebo si nárokují stavby za Lužánkami včetně chodníků a cest, bude v tu chvíli míč už jen na straně Brna. A to rozhodne, jaké zakončení v této „gólové šanci“ zvolí.

Ostatně zrovna ve středu se sešli zástupci klubu a vedení města. Radní Petr Kratochvíl (ODS), který u toho byl, nechtěl blíže komentovat, jestli má záměr stadionu za Lužánkami podporu, ale ani ji nezavrhl. „Intenzivně jednáme, abychom našli soulad na to nejlepší umístění fotbalového stadionu, které bude nejvíce odpovídat představám všech dotčených stran,“ sdělil radní.

Stadion nepatří na periferii, míní architekt

Pokud se pohled vedení města z aktuálně vybrané lokality místo velodromu na výstavišti přesune zpět za Lužánky, Kačena by nemusel mít práci s navrhováním podoby nového stánku.

Jedna studie od architekta Petra Hrůši leží už od roku 2008 v šuplíku. Ten i po letech říká, že je možné ji oprášit a znovu využít. Odmítá také výtky, že místo je nevhodné kvůli dopravě, jak v minulosti tvrdila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně, ukázal už návrh architekta Petra Hrůši z roku 2008.
23 fotografií

„Stadion má být součástí města, ne stát někde na periferii. Tisíce fanoušků by měly dojet hromadnou dopravou nebo příměstskými autobusy, což právě k Lužánkám mohou. Autem se tam dostanou sportovci i VIP klienti, jinak by tam kvůli bezpečnosti ani tolik aut být nemělo,“ poznamenal architekt

Brno chce koupit „zakleté“ garáže, nařízená demolice by byla příliš složitá

Navíc pro auta je možnost parkovat v dnes nevyužívaných podzemních garážích, rovněž ve vlastnictví podnikatele Procházky. Podle posudku, které si nechalo přímo Brno zpracovat, nejsou tři desítky let staré prostory ve špatném stavu a je možné je znovu zprovoznit k původnímu účelu.

Jak ale vše s lokalitou dopadne, záleží právě na rozhodnutí politiků. Loni na podzim totiž Kancelář architekta města Brna na jejich pokyn vyhlásila soutěž pro architekty, kteří měli po debatách s městem navrhnout, jak celé lokalitě vrátit nový lesk. „Výsledky zveřejníme v průběhu září,“ sdělila mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.

4. dubna 2023

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

29. srpna 2025  7:52,  aktualizováno  7:52

