Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Marek Osouch
  13:12
Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však upozorňuje, že není reálné, aby moderní sportovní stánek pro 30 tisíc diváků stál dřív než za pět let.

I když si fanoušci přejí, aby Brno co nejdříve předalo pozemky se zchátralým starým stadionem Zbrojovce, Mynář chápe, že to tak snadno nejde.

Magistrát nejprve musí vyhlásit veřejné řízení pro všechny potenciální zájemce, které má své parametry. „Nám se ta myšlenka líbí, ale ďábel je skrytý v detailu,“ podotýká generální manažer klubu.

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky v čele s generálním manažerem Janem Mynářem, aby zjistila záměry vedení města ohledně nového stadionu. (10. prosince 2025)
13 fotografií

Dotčené pozemky, které budou předmětem prodeje, totiž zahrnují jen místo pro samotný stadion, nikoli však už příjezdové cesty a další komunikace v okolí.

Mynář proto ve středu dopoledne dorazil za Lužánky, kde se chtěl od zástupců města dozvědět, jaké plány s dalšími pozemky a celým územím vedení Brna má. Nic konkrétního se nedozvěděl, je však možné, že se rozsah parcel bude v průběhu řízení ještě upřesňovat.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) nedávno uvedla, že řízení bude mít tři fáze – nejdříve se bude posuzovat kvalifikace jednotlivých zájemců, následně se s nimi povede dialog a v závěru nastane podání konečných nabídek.

Stadion za miliardy Zbrojovce postavím ze svého, tvrdí budoucí majitel klubu

„Parametry pro rozhodování budou kupní cena pozemků a garance výstavby a následného provozu stadionu dodavatelem. Předpokládáme, že výsledek koncesního řízení bude znám v srpnu příštího roku,“ přiblížila primátorka.

Přihlásit se mohou i další zájemci

Zadávací dokumentace stanoví, že stadion musí fotbalu sloužit alespoň 25 let a mít kapacitu minimálně pro 20 tisíc diváků. Případně si město může předem vymínit, k čemu dalšímu bude stadion využíván.

Kromě komunikace s městem se Zbrojovka sama nikam neposunula. Naťukla sice jednání s architektem Petrem Hrůšou, který už v roce 2008 navrhl fotbalový stadion v této lokalitě, ale využití tohoto projektu není jisté.

Na stole není ani žádná dohoda s podnikatelem Liborem Procházkou, který si nárokuje vlastnictví některých staveb včetně chodníků kolem stadionu, a s městem o ně vede roky soudní spory.

Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Právní zástupce Procházky Martin Machač, který ve středu za Lužánky rovněž dorazil, redakci iDNES.cz řekl, že existuje předběžná dohoda na tom, že podnikatel prodá Zbrojovce vše, co bude potřebovat. „Deklarovali jsme, že vše převedeme za cenu obvyklou,“ doplnil.

Očividně ale má zájem na tom, aby Zbrojovce prodal co nejvíc ze svých nemovitostí, třeba i podzemní garáže, jejichž soudem nařízené odstranění z pozemků města vymáhá magistrát exekučním příkazem.

Každopádně bez nějaké dohody majitele Zbrojovky a Procházky je jakákoliv možnost stavby nové fotbalové arény zablokovaná.

„Chápu, že jsou fanoušci nedočkaví, ale není to záležitost jednoho nebo dvou let. Pořád se bavíme o horizontu čtyř nebo pěti let, kdy by tady možná mohlo něco stát. Kdybychom za čtyři roky začali se stavbou, bylo by to super,“ upozorňuje Mynář.

Místa je dost i na byty, říká šéf klubu

Ten zároveň říká, že jsou v klubu nakloněni se přizpůsobit městu, pokud plochu po zbouraném zimním stadionu v sousedství zastaví byty, jak navrhují nedávno zveřejněné studie. „Kdyby tam postavili byty, my bychom v budovách stadionu mohli postavit třeba školku, obchod nebo cokoliv dalšího,“ nastiňuje Mynář.

Myšlenka bytové zástavby v sousedství budoucího stadionu Zbrojovky se mu nijak nepříčí, naopak si myslí, že jde o dobré řešení. „Místa je tady dost,“ podotýká generální manažer Zbrojovky.

V tuto chvíli však musí Zbrojovka udělat hlavní krok a přihlásit se jako zájemce o pozemky do řízení. Čas na to má do 30. prosince.

Stejně tak může podat žádost i kdokoliv jiný. Ostatně na středeční prohlídce nebyl Mynář sám. Jako potenciální zájemce se přišla na místo podívat rovněž zástupkyně stavební společnosti Hochtief, která má aktuálně na starosti výstavbu arény na brněnském výstavišti. Stadion vnímá jako významnou stavbu pro Brno, blíže se však o důvodech své návštěvy bavit nechtěla.

Mynáře její účast na prohlídce nijak nerozhodila. Je klidný a věří, že se ukáže, že jediným relevantním zájemcem je pouze Zbrojovka.

