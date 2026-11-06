Stálá výstava Země vína na Špilberku má být branou do vinařských oblastí

Nová stálá výstava Země vína se ode dneška otevírá v jižní části brněnského hradu Špilberk. Jejím cílem je představit jednotlivé vinařské podoblasti v Česku, nejčastější odrůdy a stručně i historii vinařství. Zájemci mohou na výstavě ochutnat až 50 vzorků vína dodaných Národním vinařským centrem. ČTK to řekli zástupci Muzea města Brna i Národního vinařského centra.
"Aktuálně neexistuje v Brně ucelená vinařská prezentace o historii a rozmanitosti vinařství na Moravě a v Čechách. Právě tuto mezeru chceme novou expozicí zaplnit,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Expozice vznikala ve spolupráci se Svazem vinařů a Národním vinařským centrem. "V Brně je hodně turistů, kteří hledají další vhodná místa k návštěvě, a my jsme pro ně vytvořili jakousi bránu do vinorodých míst nejen na Moravě, ale i v Čechách," uvedl kurátor výstavy Richard Svoboda.
V pěti místnostech expozice představuje čtyři moravské vinařské podoblasti a vinařskou oblast Čechy, poslední místnost je věnovaná audiovizuálním prezentacím a je i prostorem pro shromáždění na přednášce nebo prezentaci.
Vlastní degustaci si mohou dopřát všichni dospělí návštěvníci. "V každé z místností je takzvaný enomat, tedy degustační automat s vínem, s pěti nejtypičtějšími odrůdami z dané podoblasti nebo oblasti. Kdo plánuje ochutnávat, při vstupu si předplatí degustační kartu, prokáže svůj věk a dostane zapůjčenou skleničku," popsal systém Svoboda.
Náplň do enomatů zajišťuje na základě memoranda mezi Svazem vinařů a Muzeem města Brna Národní vinařské centrum. Od každé typické odrůdy příslušné podoblasti jsou zastoupené dva vzorky, které hodnotila porota Národní soutěže vín - Salonu vín.
Enomaty na Špilberku ale v žádném případě nenahrazují prohlídku a desgutaci Salonu vín se stovkou nejlépe hodnocených vín v soutěži.
"Vína do enomatů vybíráme podle poměrně rozsáhlého klíče jednak nejtypičtější odrůdy každé podoblasti a od nich dva nejvýše hodnocené vzorky z letních regionálních kol Národní soutěže vín. Jejich obnova je naplánovaná dvakrát ročně a zastoupení vinaři mohou svá vína nabídnout do výstavy i k zakoupení," uvedla za Národní vinařské centrum Dagmar Fialová.
Prostory, kde Země vín vznikla, dosud muzeum k výstavám nevyužívalo. Expozice je přístupná z dělového bastionu.