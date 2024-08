Staré lávky komplikují život. Jednu nelze zbourat, další nikomu nepatří

Jsou v ní vidět trhliny, zábradlí je zrezivělé, povrch nerovný. Lávka přes řeku Svitavu u brněnského jezu Radlas, kde spojuje Tkalcovskou a Pastrnkovu ulici na pomezí Zábrdovic a Židenic, je už roky v dezolátním stavu. V blízké době ji proto dělníci měli zbourat, což by výrazně zkomplikovalo život stovkám lidí, kteří přemostění denně využívají. Cesta by se jim výrazně protáhla, protože by místo museli obejít po půl kilometru vzdáleném Zábrdovickém mostě.

Nicméně prozatím se obavy místních nenaplní, demolice není na pořadu dne. Jako náhrada za zbořenou lávku totiž měly vzniknout dvě samostatné, jedna pro pěší a cyklisty a druhá pro inženýrské sítě.

„Radní ale návrh nepodpořili a požadují projekt přepracovat na jedno společné přemostění,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Plánovaná rekonstrukce zahrnující demolici a novou výstavbu se tak odkládá na neurčito.

Proti vybudování dvou „linií“ se už dřív postavila i židenická radnice, přepracování projektu proto tamní politici vítají. „Byla by velká škoda, kdyby vznikly dvě úplně jiné lávky – pro pěší elegantní betonová a pro teplárny robustní ocelová. Mnohem líp bude vypadat jedna společná s trubkami vedoucími po jejích bocích,“ míní židenický starosta Petr Kunc (nez.).

To lidé bydlící v okolí Zvěřinovy ulice v blízkých Černovicích komplikace kvůli nepřístupné lávce nedávno reálně řešili. Neznámý jedinec totiž pomocí mříží zamezil přecházení po staré zrezivělé kovové konstrukci, po níž se pěší dostali přes řeku na opačnou stranu ležící už na území Brna-jih.

Potíže prohloubily opravy blízkého železničního mostu, kvůli nimž nešlo projít ze Zvěřinovy ulice na nedaleký most v Hladíkově. Pokud tak místní nechtěli absolvovat kilometrovou zacházku, nezbývalo jim než si to namířit po sousední nebezpečné betonové konstrukci bez zábradlí a s potrubím, kde je navíc odrazovalo upozornění na zákaz vstupu.

Letošní opravy lávek v Brně Krásného (přes tramvajovou trať) – celková oprava lávky, je hotovo, čeká se na napojení.

Sládkova (přes železnici) – výměna protidotykových štítů, hotovo.

Korejská (přes velký městský okruh) – nová izolace, je hotovo.

Letenská lávka u kamenolomu (přes Svratku) – oprava pochozí izolace, je hotovo.

Přes nádraží Chrlice – výměna protidotykových štítů, je hotovo. Nová přemostění Bauerova u Riviéry (přes velký městský okruh) – otevře se v listopadu s dokončením oprav silnice.

Bauerova u velodromu (přes velký městský okruh) – otevře se v listopadu s dokončením oprav.

Seifertova (přes koleje) – zprovozní se na konci léta po dokončení chodníků.

Žabovřeská poblíž Hroznové ulice (přes velký městský okruh) – zprovozní se na podzim s dokončením stavby VMO Žabovřeská II.

Situaci přitom dodal na paradoxu fakt, že majitel kovové lávky je neznámý. Nehlásí se k ní magistrát, městská část ani Povodí Moravy. Černovická radnice alespoň nechala mříž odstranit a konstrukci zprůchodnit. „Od té doby se nikdo neozval,“ poznamenala tamní starostka Petra Quittová (STAN). Zachování přístupu někteří Brňané požadovali s pomocí petice, kterou umístili přímo na zrezivělou konstrukci. Po čase se jim lávka – neznámo, čím přičiněním – zase otevřela.

Na Rivieru po lávce až po sezoně

Nadále platí zákaz vstupu na lávku Krásného, která je napojená na aktuálně opravovaný most Otakara Ševčíka. Pracovníci Brněnských komunikací už ji sice letos kompletně opravili, s otevřením se ale čeká na dokončení rekonstrukce přilehlé rampy. Pěší ji proto využijí až v červnu příštího roku.

Do té doby čekají na Brňany alespoň na několika jiných místech pozitivní zprávy v podobě zpřístupněných nových lávek. Život jim usnadní otevření dlouho slibovaného přemostění ke koupališti Riviéra přes opravenou silnici podél výstaviště, i když se tak stane až po konci koupací sezony v listopadu. Stejný termín se týká i lávky na druhém konci zrekonstruovaného úseku v blízkosti velodromu. Tam ji stavbaři minulý týden teprve usazovali.

Sousední Žabovřeskou ulici překlenuje přemostění pro pěší už nyní. Dostanou se na něj ovšem až s plnohodnotným podzimním zprovozněním celé stavby, aby do té doby při pohybu ve staveništi nepřišli k úrazu. Další novinkou bude možnost využít blízký přesypaný prostor nad tramvajovým a silničním tunelem.

„Vysadíme tam zeleň a stromy. Místo také vybavíme lavičkami a koši. Práce potrvají zřejmě do konce roku i po zprovoznění hlavní trasy,“ přibližuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Bez pohybu pěších zatím zůstává teprve od června usazená konstrukce mezi Poříčím a Táborského nábřežím přes Svratku, kde stavbaři budují protipovodňová opatření. Přestože měla lidem sloužit původně už od loňska, na její otevření si ještě počkají.

„Na Táborského nábřeží se napojí na stezku, která má být hotová až na jaře. Na opačné straně navazuje na křižovatku Poříčí s Rybářskou přechodem pro chodce. Bez dokončení obou navazujících staveb lávku nelze uvést ani do předčasného užívání nebo zkolaudovat. Odhadujeme, že se po ní chodci projdou až ve druhé půlce příštího roku,“ oznamuje Poňuchálek.

Také lávka přes Svitavu u Tomkova náměstí už stojí, ale přes dřívější sliby nemá vyústění pro pěší ani cyklisty. I kvůli tomu, že se v okolí pohybuje těžká technika. A bude tomu tak ještě dlouho, protože podle Poňuchálka se musí nejdřív v sousedních ulicích opravit vodovod.

Prozatím pouze ve výkresech zůstává nové přemostění, které nedaleko spojí ze Sekaninovy ulice Husovice s areálem Nové Zbrojovky. Vznikne při výstavbě protipovodňové ochrany, chystané na roky 2026 a 2027. „Díky lávce zamíří pěší i cyklisté z Husovic do Zbrojovky a přes nové náměstí, kolem základní školy a novým tunelem projdou přímo na nástupiště židenického nádraží, přestoupí na budoucí linky MHD projíždějící areálem nebo se dostanou do nábřežního parku vytvořeného podél celé naší lokality,“ nastiňuje projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.