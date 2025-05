Štatlu věříme, vybízí k napití, říká ředitelka Starobrna o nové dvanáctce

Dvanáctka, která je nyní vlajkovou lodí brněnského pivovaru, vznikala za jeho zdmi zhruba rok. Starobrno si na její podobě dalo tak záležet, že do vývoje zapojilo i spotřebitele z řad hospodských a zákazníků, což není časté.

„Osobně jsem se Štatlem moc spokojená. Kvalitu držíme pořád na stejné úrovni, což je skvělé, ohlasy kolem slýchám zatím stále pozitivní a pivo je žádané,“ říká ředitelka.

Název Štatl přímo odkazuje na brněnský hantec a střed města, kde i Starobrno sídlí. Cílíte s novým pivem vyloženě na obyvatele Brna?

Myslíme si, že si svoje místo najde v celé republice, nicméně my jsme opravdu spjati s Brnem, máme ho rádi, jsme jeho součástí už více než 150 let. Rádi se držíme tradice i brněnského humoru. Přesně tam Štatl zapadá. Uvidíme, jak se mu bude mimo naše město dařit. Když po něm bude poptávka, budeme rádi, našimi hlavními zákazníky jsou ale skutečně Brňáci a lidé z okolí města.

Proč vůbec Štatl vznikl?

Mezi spotřebiteli jsme se v rámci pravidelného průzkumu ptali, zda a případně co jim v našem portfoliu chybí. Dvanáctka zaznívala často. Proto jsme se rozhodli do toho jít a uvařit opravdu poctivou prémiovou dvanáctku. Obecně se svět ubírá k tomu, že když jde člověk do restaurace, chce mít pěkný zážitek, sedět v dobrém prostředí, dát si dobré jídlo a k němu si objednat dobré pivo. K tomu kvalitní prémiová dvanáctka přímo vybízí.

Jak dlouhá vedla cesta od prvotního nápadu k donesení prvního piva na stůl?

Nejdelším procesem je výběr receptury. My jsme jich v první fázi zpracovali několik a následně jsme měli několik testů – ať už mezi našimi odborníky a degustátory v pivovaru, nebo mezi spotřebiteli. Do testů jsme zapojili naše receptury i vzorky konkurenčních značek, probíhalo několik kol a jako jednoznačný vítěz z toho vyšla receptura, podle níž se nyní vaří Štatl. Celkově se bavíme o zhruba ročním vývoji.

Do toho ovšem patří nejenom chuť piva, ale i výběr názvu, vizuální stránka…

Ano, i to chce trochu času. Spotřebitele jsme se snažili vtáhnout jak do vzniku receptury, tak do volby názvu. Chtěli jsme, aby sami řekli, co jim nové pivo má říct, jakým způsobem je má oslovit. I v tomto případě nejvíc rezonoval pozdější vítězný návrh.

Štatl 12 ve faktech Vařeno výhradně z českých chmelů odrůd Sládek, Premianta Žatecký poloraný červeňák. Bez použití extraktů. Extrakt původní mladiny je 12 % hm. a obsah alkoholu 5,0 % obj.

Barva: 14,5 EBC – čirá, zlatá

Plná a vyvážená chuť, příjemná hořkost s postupným dozníváním, perfektní říz.

Dostupnost: sud 30 l, lahev, plechovka, sixpack plechovek.

Tehdy už vaše „pivní porota“ dostávala k ochutnání přesně to pivo, které dnes známe jako Štatl?

Přesně tak.

Pro potřeby těchto degustací se vaří malé vzorky piva?

Nemáme žádný minipivovar, kde bychom si vaření piva mohli zkoušet a produkovat vzorky v menším. Nemáme k dispozici ani malý pivovar pro experimentální vaření, takže jsme uvařili nejmenší možné množství várky ve standardním provozu – a všechno se vypilo. (úsměv)

Existuje nějaký univerzální vzor, podle něhož se receptura sestavuje?

Mustr, jak vyrobit pivo, samozřejmě je. Kolik máte dát sladu, kolik chmele, a tak dále. V první řadě se sejdou sládci, technologové a odborníci, a řeknou si, jak by nové pivo mělo chutnat, jakou by mělo mít barvu, kolik procent alkoholu či jakou stupňovitost by mělo mít – a na základě těchto parametrů se pak pracuje.

Kam Starobrno sahá pro suroviny? Produkuje vlastní?

Máme stálé dodavatele a jsme opravdu hrdí a pyšní na to, že používáme výhradně české suroviny. Štatl vaříme s použitím výběrového moravského sladu a výhradně českého chmele odrůd Žatecký poloraný červeňák, Sládek a Premiant, bez přidaných extraktů a dalších chmelových produktů.

Byla příprava Štatlu v kontextu vývoje jiných piv náročnější?

Myslím si, že pro nás byla složitější už proto, že jsme do procesu přivedli spotřebitele, což běžně neděláme. Celý proces byl komplexnější a náročnější. Naopak jeho délka – zhruba rok – se oproti zvyklostem nevymykala.

Komu především je Štatl určen?

Ideálně bychom chtěli oslovit širokou veřejnost. Víme, že zejména mladá generace postupně tíhne k nealkoholickým nebo ochuceným pivům, já však věřím, že si najde cestu i ke Štatlu. Lidé si chtějí dát něco kvalitnějšího, lepšího – a právě to jim tato dvanáctka nabízí.

Kladli jste důraz nejen na to, komu chcete Štatl čepovat, ale taky kde ho chcete nabízet?

To byl jeden z našich zásadních cílů, abychom začínali Štatl čepovat postupně, aby se naráz neocitl úplně všude, a abychom měli pod kontrolou výběr hospod, kde ho poprvé nabídneme. Na konci března jsme Štatl dodávali pouze do několika desítek vybraných hospod v Brně a okolí, v nichž kontrolujeme kvalitu; některé z nich již dostaly Certifikát kvality pivovaru Starobrno, další k němu směřují. Díváme se na to, jak se o naše pivo starají. Během května pak rozšiřujeme působnost, nadále však na výběr hospod pečlivě dbáme.

Co musejí splňovat?

Především se správně starat o naše pivo. Musejí používat správné tlačné médium, sanitaci, starat se o sklo, umět pivo správně načepovat… Těch kritérií je spousta. Náš obchodní sládek Svatopluk Vrzala hospody objíždí a edukuje jejich personál, jak s naším pivem nakládat. Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá, to platí stále. (úsměv)

Odrazil se na vaší práci na Štatlu i jiný soudobý trend, jímž je zvyšující se prodej piva v plechovkách?

Vzhledem k tomu, že jde o obecný trend a že právě tento segment roste skokově, jsme ho samozřejmě opomenout nemohli. Když neberu v potaz hospody, nejvíc piva se prodá právě v plechu, pak ve skleněných lahvích a pak v PET lahvích. V nich ale Štatl nenabízíme; přece jen plastem nejvíc prochází sluneční záření a oxidace piva proběhne rychleji.

Jaké místo zaujímá Štatl v portfoliu Starobrna?

Dlouhá léta byl naším hlavním produktem Bitr, což souviselo s oblibou hořkých piv. I s ním jsme mimochodem přišli na základě požadavků našich konzumentů. Momentálně jsme vyslyšeli jejich volání po dvanáctce a snažíme se prorazit se Štatlem, u něhož věříme, že osloví víc veřejnosti a že ho pivaři ocení.

Proč by lidé měli pít právě Štatl, a ne konkurenční dvanáctky?

Je to opravdu poctivá dvanáctka s hutným tělem, má skvělý říz a jeho hořkost je velmi příjemná. Přímo láká k dalšímu napití. Jeho chuť je vyvážená, a jak už jsem zmínila, tvoříme ji pouze z českého chmele a pouze z pelet, nepoužíváme žádné náhražky. Vaříme ho klasickým dvourmutovým způsobem, od něhož někteří lehce ustupují, my na něj však sázíme.

Atmosféra na křtu nové dvanáctky Štatl 12

28. března 2025

Po opatrnějším rozjezdu půjde v létě do píp a na pulty prodejen plošně?

Doufáme, že se Štatl dostane úplně všude, a že se v létě máte na co těšit! (úsměv) I když je známou skutečností, že nejlépe pivo chutná načepované v dobře vychlazeném skle, může se i stánek někde u přehrady o pivo dobře starat, načepovat ho krásně a přinést zákazníkovi stejně skvělou chuť. Co se týká prodejen, bude Štatl k dispozici v sítích obchodů Albert po celé republice, v regionu pak v distribuci většiny řetězců i na tradičním trhu. No a určitě poteče proudem během dne otevřených dveří Starobrna v první polovině září.

Už nyní navíc Štatl rezonuje ve veřejném prostoru, k vidění je reklamní spot s brněnskými osobnostmi a dominantami města.

Líbí se nám, je podařený a vtipný. Pořád se soustředíme na to, abychom se točili kolem dvanáctky: V reklamě jezdí tramvaj číslo 12, v březnu při narážení prvního sudu odpočítávaly hodiny na naší pivovarské restauraci poslední minuty do dvanácté a v neposlední řadě nám přišel sud narazit legendární hokejista Leoš Čermák, bývalý kapitán Komety Brno, který hrával s číslem 12 a před osmi dovedl mužstvo k dvanáctému mistrovskému titulu.

Udělala vám Kometa před pár dny radost tím, že extraligu vyhrála znovu?

To je pochopitelné. Kometě držíme palce, patří k našemu městu stejně nerozlučně jako Starobrno.