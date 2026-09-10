Hodonínský starosta se po vážném pádu probral z kómatu, dál je lídrem kandidátky

„Starosta už vnímá své okolí, reaguje a komunikuje s rodinou i dalšími blízkými lidmi. Nelze však předjímat, jak dlouho bude celý proces trvat. Jeho léčba a následné zotavování si vyžádají další čas,“ uvedlo dnes město v tiskovém prohlášení.
V současnosti Libor Střecha rehabilituje na specializované klinice, kde je v péči odborníků. „Do rehabilitace se aktivně zapojují také jeho rodinní příslušníci, kteří mu jsou důležitou oporou. Dosavadní vývoj představuje zásadní a velmi povzbudivý krok na jeho cestě k zotavení,“ napsalo město.
Místní otázka jeho zdravotního stavu zajímá i proto, že v komunálních volbách, jež se konají 9. a 10. října, znovu kandiduje s odhodláním funkci opětovně získat. Pokud by se mu to podařilo, stanul by v čele radnice potřetí v řadě. Jenže zatím to vypadá, že mu následky zranění nedovolí řádně dokončit dosavadní mandát.
Po dobu jeho pracovní neschopnosti ho zastupuje spolustraník a místostarosta Ondřej Fialík.
„Veškeré věci za něj vyřizuji a podepisuji já. Pan starosta se kvůli svému zdravotnímu stavu na chodu města nyní nijak nepodílí. Zda to tak bude do konce volebního období, je možné, ale to budeme vědět podle toho, jak bude postupovat léčba,“ komentoval situaci Fialík.
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Těsně po nehodě město oznámilo na sociálních sítích, že starosta byl hospitalizován s poraněním hlavy a hrudníku. Neštěstí se stalo začátkem srpna, než se však ukázalo, že Střecha setrvá v nemocnici velmi dlouhou dobu, nebylo už možné do kandidátních listin zasahovat.
Proto jeho jméno zůstalo v čele kandidátky hnutí PRO Hodonín. Hned pod ním je Fialík, jenž stejně jako funkci starosty dočasně převzal i roli lídra. Pokud by však uskupení volby vyhrálo a stanulo v čele koalice, starostou by se podle něj stal Střecha, jak bylo původně zamýšleno.
„Je to nejzkušenější člověk, kterého máme. Akorát se neúčastní kampaně, protože není ve stavu, kdy by mohl s lidmi komunikovat. Ale pořád s ním počítáme jako s kandidátem na starostu hned, jak mu to jeho zdraví dovolí,“ tvrdí Fialík.