Starostka brněnského Jundrova Fajnorová bude v opozici, přestože volby vyhrála

Starostkou brněnské městské části Jundrov už nebude Ivana Fajnorová (Zelení), přestože její kandidátka Zelená pro Jundrov vyhrála minulý týden komunální volby. Na spolupráci se totiž domluvila uskupení Společně pro Jundrov a Jundrováci, která budou mít devět hlasů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Starostou se má stát Ondřej Vitula za Společně pro Jundrov, uvedla strana na facebooku. Vedení městské části se mění po 16 letech.
Zelená pro Jundrov získala 34,14 procenta hlasů, což jí vyneslo pět mandátů. Stejný počet křesel získala i kandidátka Společně pro Jundrov tvořená zástupci ODS a nestraníky. Lídrem byl Vitula, na druhém místě kandidoval Michal Chládek, který je zetěm bývalého premiéra a šéfa ODS Petra Fialy, zastává funkci krajského zastupitele a v letošních volbách byl zvolen i zastupitelem Brna.
Do zastupitelstva městské části se dostali také Jundrováci s 26,08 procenta hlasů a čtyřmi mandáty. Pětiprocentní hranici překročila rovněž SPD, které připadne jedno křeslo.
"Jako první jsme se sešli se Společně pro Jundrov. Oni nám dali nějakou nabídku, která se nám nezdála úplně v pořádku. Chtěli místo starosty, nám nabídli uvolněnou místostarostku plus většinu v radě, což byla velkorysá nabídka, ale potřebovali jsme to projednat s ostatními. A než jsme to projednali, dozvěděli jsme se, že už se nechtějí scházet," řekla ČTK Fajnorová.
Vitula ČTK napsal, že jejich podmínkou byla pozice starosty. "Důvodem byl náš závazek k voličům a velmi dobrý volební výsledek. Tuto podmínku nebyli ochotni přijmout," uvedl Vitula. Na svém facebooku zástupci Společně pro Jundrov uvedli, že se rozhodli pro spolupráci s Jundrováky, kteří jim nabídli podmínky umožňující naplnit jejich sliby. Zelená pro Jundrov a SPD tedy skončí v opozici.
Vitula v Jundrově vyučuje na základní škole v Jasanové ulici. "Na pozici učitele budu pokračovat nejméně do konce pololetí, byť pravděpodobně ve zkráceném úvazku," doplnil Vitula.