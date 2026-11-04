Starostou Břeclavi dnes zastupitelé zvolili Martina Martáka z ANO

Starostou Břeclavi zastupitelé zvolili Martina Martáka z ANO. Na ustavujícím zastupitelstvu dnes vybrali i další členy nového vedení města, rozhodli také o obsazení výborů. Koalici tvoří ANO a Mladí a neklidní, stejná město vedla už v uplynulých čtyřech letech. Obě strany koaliční smlouvu podepsaly den po volbách.
Komunální volby v Břeclavi vyhrálo ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu. Druzí skončili Mladí a neklidní Břeclav se sedmi mandáty. Třetí Pro region Břeclav bude mít tři zastupitele.
Ač město povede stejná koalice, změna se udála na postu starosty, na němž Svatopluka Pěčka z ANO vystřídal Marták (ANO). Bude mít na starosti městskou policii, krizové řízení a sport. Pěček stál v čele města osm let a pozici už obhajovat nechtěl. V začínajícím volebním období bude členem rady.
Prvním místostarostou se stal znovu Jakub Matuška (Mladí a neklidní), zodpovídat bude za investice, majetek a sociální věci.
Post místostarosty za ANO obsadil Petr Dlouhý. Dosavadní ředitel Městského muzea a galerie Břeclav bude mít v gesci finance, životní prostředí a příspěvkové organizace Tereza, Technické služby a Domov seniorů.
Petr Vlasák z Mladých a neklidných zůstává v pozici místostarosty zodpovědného za kulturu, cestovní ruch, zdravé město, školství a školské příspěvkové organizace. V devítičlenné radě usedli kromě bývalého starosty Pěčka také Milan Vojta a Lucie Tesaříková (všichni ANO) a Karolína Vaňková Laubová a Ondřej Ďuriš za Mladé a neklidné.