Starostou Ivančic na Brněnsku se stal Jaroslav Sojka, ve funkci vystřídal Bučka

Starostou desetitisícových Ivančic na Brněnsku se na úterním ustavujícím zasedání zastupitelstva města stal Jaroslav Sojka (Strana soukromníků ČR). Koalici v Ivančicích utvořili Soukromníci, Živé Ivančice a Vančáci. Sojka v čele radnice vystřídá dlouholetého starostu Milana Bučka (Praví Vančáci).
Sojka bude uvolněným, tedy plně placeným představitelem města. Živé Ivančice získaly post uvolněného místostarosty, kterým se stal Jan Halbich. Neuvolněnou místostarostkou za stejné uskupení bude Kristýna Cmíralová. Proti původnímu plánu budou mít Ivančice o jednoho uvolněného funkcionáře navíc. Dříve se totiž hovořilo i o tom, že by byl uvolněným pouze starosta Sojka. Tomáš Čožík (Praví Vančáci) bude předsedou nově zřízeného výboru pro školství, vzdělávání a sport.
Ivančice naopak nebudou mít radu. Starostové a osobnosti pro Moravu (SOM), kteří získali v patnáctičlenném zastupitelstvu jeden mandát, se totiž rozhodli rezignovat. Zvolený zastupitel Jan Dašovský rezignoval na post zastupitele a všichni ostatní se vzdali pozice náhradníka. Čtrnáctičlenné zastupitelstvo vznik rady neumožňuje.
Starostové jednali o koalici, ale nakonec se její součástí nestali. Se vzniklou staronovou koalicí nesouhlasí, stejně jako s tím, že na plný úvazek jako uvolněný měl řídit město pouze starosta. Dále uvedli, že je vedení města nechce pustit do žádného výboru. vyplynulo z informací na facebooku a ze sdělení Dašovského ČTK.
"Respektujeme rozhodnutí, ale nechceme být součástí řešení, které nepovažujeme za dobré pro Ivančice. Budeme se ucházet o členství ve finančním a kontrolním výboru, a pokud budou zřízeny komise, rádi v nich dáme své zkušenosti k dispozici," uvedla strana na facebooku. Pro Sojku je krok SOM překvapením a zklamáním. Uvedl, že by strana měla pracovat s mandátem, který od voličů dostala.
Sojka se stal starostou, ačkoli jeho uskupení skončilo ve volbách na začátku října druhé se ziskem bezmála 20 procent hlasů a tří mandátů. Vítězem voleb se staly Živé Ivančice vedené Halbichem, získaly 21,6 procenta hlasů a tři křesla. Na tři mandáty dosáhli také Praví Vančáci v čele s Bučkem. Stejný počet křesel připadl i hnutí ANO, po jednom mandátu získala KSČM, ODS a Starostové a osobnosti pro Moravu, kteří se jej však vzdali.