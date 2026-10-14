Stát nemusí platit Čapkovi náhradu újmy způsobené kárným řízením, potvrdil NS

Stát nemusí platit odškodné teplickému soudci Miroslavu Čapkovi, který čelil kárnému řízení, ale nakonec byl obvinění zproštěn. Nejvyšší soud (NS) zamítl Čapkovo dovolání, zjistila ČTK z úřední desky. Rozsudek vymezuje hranici mezi kárným řízením jako disciplinárním mechanismem uvnitř justice a výkonem veřejné moci, kde stát podle zákona odpovídá za případnou škodu. Zproštění v kárném řízení samo o sobě nezakládá právo na náhradu nemajetkové újmy.
Čapkovi hrozilo odvolání z funkce kvůli tomu, že se podle kárného návrhu zúčastnil oslavy podnikatele Petra Bendy v Teplicích. Konala se v době, kdy kvůli šíření koronaviru platil zákaz hromadných akcí. Čapek účast na oslavě popřel, vyslechnutí svědkové ji nepotvrdili. Kárný senát NS tak zkušeného soudce v roce 2023 zprostil kárného obvinění. Video jako důkaz nestačilo, protože postavu, která vešla do hotelu a později jej zase opustila, zachytilo jen zdálky a nezřetelně.
Soudce zažaloval ministerstvo spravedlnosti. Žádal 290.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy způsobené kárným řízením a dalších 10.000 korun za průtahy. Vycházel z podobnosti mezi kárným řízením a trestním řízením, kde zproštění obžaloby otevírá cestu k odškodnění. Pražské soudy mu však nevyhověly a neuspěl ani u NS, který poukázal na specifický charakter kárného řízení.
"Jakkoliv je oprávnění předsedy soudu k podání kárného návrhu součástí státní správy soudů, nejedná se o výkon veřejné moci jako takové, nýbrž tato směřuje dovnitř soudu a primárně směřuje k řádnému fungování soudu jako takového," popsal NS. Kárný návrh tak sleduje podobný cíl jako běžná oprávnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, jako je třeba výpověď z pracovního poměru, odnětí osobního ohodnocení či krácení odměn.
"Těmito prostředky ve vztahu k soudcům stát v zájmu garance nezávislosti soudního rozhodování nedisponuje, avšak sankce – kárná opatření ukládaná v kárném řízení – jsou zjevnou obdobou prostředků, kterými jinak zaměstnavatel vůči zaměstnanci disponuje," uvedl NS. Zproštění kárného obvinění samo o sobě neotvírá prostor pro uplatnění zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Oslava se konala v lednu 2021 v teplickém hotelu Prince de Ligne za účasti desítek lidí v době, kdy byly hotely kvůli šíření covidu-19 uzavřené a hromadné akce omezené. Na oslavě byl například tehdejší poslanec a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO), který po zveřejnění informací o oslavě složil poslanecký mandát. Přítomen byl i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, kterého poté odvolal z funkce tehdejší policejní prezident. Ze stejného důvodu byl odvolán i ředitel věznice v Teplicích.