Stát nemusí platit Čapkovi náhradu újmy způsobené kárným řízením, potvrdil NS

Autor: ČTK
  12:52aktualizováno  12:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Stát nemusí platit odškodné teplickému soudci Miroslavu Čapkovi, který čelil kárnému řízení, ale nakonec byl obvinění zproštěn. Nejvyšší soud (NS) zamítl Čapkovo dovolání, zjistila ČTK z úřední desky. Rozsudek vymezuje hranici mezi kárným řízením jako disciplinárním mechanismem uvnitř justice a výkonem veřejné moci, kde stát podle zákona odpovídá za případnou škodu. Zproštění v kárném řízení samo o sobě nezakládá právo na náhradu nemajetkové újmy.

Čapkovi hrozilo odvolání z funkce kvůli tomu, že se podle kárného návrhu zúčastnil oslavy podnikatele Petra Bendy v Teplicích. Konala se v době, kdy kvůli šíření koronaviru platil zákaz hromadných akcí. Čapek účast na oslavě popřel, vyslechnutí svědkové ji nepotvrdili. Kárný senát NS tak zkušeného soudce v roce 2023 zprostil kárného obvinění. Video jako důkaz nestačilo, protože postavu, která vešla do hotelu a později jej zase opustila, zachytilo jen zdálky a nezřetelně.

Soudce zažaloval ministerstvo spravedlnosti. Žádal 290.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy způsobené kárným řízením a dalších 10.000 korun za průtahy. Vycházel z podobnosti mezi kárným řízením a trestním řízením, kde zproštění obžaloby otevírá cestu k odškodnění. Pražské soudy mu však nevyhověly a neuspěl ani u NS, který poukázal na specifický charakter kárného řízení.

"Jakkoliv je oprávnění předsedy soudu k podání kárného návrhu součástí státní správy soudů, nejedná se o výkon veřejné moci jako takové, nýbrž tato směřuje dovnitř soudu a primárně směřuje k řádnému fungování soudu jako takového," popsal NS. Kárný návrh tak sleduje podobný cíl jako běžná oprávnění zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, jako je třeba výpověď z pracovního poměru, odnětí osobního ohodnocení či krácení odměn.

"Těmito prostředky ve vztahu k soudcům stát v zájmu garance nezávislosti soudního rozhodování nedisponuje, avšak sankce – kárná opatření ukládaná v kárném řízení – jsou zjevnou obdobou prostředků, kterými jinak zaměstnavatel vůči zaměstnanci disponuje," uvedl NS. Zproštění kárného obvinění samo o sobě neotvírá prostor pro uplatnění zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Oslava se konala v lednu 2021 v teplickém hotelu Prince de Ligne za účasti desítek lidí v době, kdy byly hotely kvůli šíření covidu-19 uzavřené a hromadné akce omezené. Na oslavě byl například tehdejší poslanec a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO), který po zveřejnění informací o oslavě složil poslanecký mandát. Přítomen byl i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, kterého poté odvolal z funkce tehdejší policejní prezident. Ze stejného důvodu byl odvolán i ředitel věznice v Teplicích.

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