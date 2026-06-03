Státní veterinární správa dostala pokutu 200.000 Kč od ÚOHS za chyby v zakázkách

Státní veterinární správa (SVS) dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 200.000 korun za chyby při zadávání zakázek na úklidové služby. Rozhodnutí je pravomocné, veterinární správa proti němu nepodala rozklad. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.
SVS zadávala zakázku bez zadávacího řízení. "Státní veterinární správa nezákonným postupem omezila okruh potenciálních dodavatelů, respektive negativně zasáhla do konkurenčního prostředí v daném odvětví. Přitom nelze vyloučit, že nabídka jiného dodavatele mohla být pro obviněného ekonomicky výhodnější, a tudíž že došlo k nehospodárnému výdeji veřejných prostředků," uvedla v rozhodnutí místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá.
SVS se bránila tím, že vycházela z předpokládané ceny zakázek za jednotlivé krajské veterinární správy a nemusela je tak sčítat, čímž by se dostala pod zákonný limit. Podle ÚOHS ale krajské územní jednotky SVS funkční samostatnost nemají, což potvrzují i vnitřní předpisy centrály. Jednotlivé zakázky tak SVS měla naopak sečíst a zadávat v odpovídajícím zákonném režimu.
Všechny zakázky měly být ve výsledku zadané v nadlimitním režimu, protože jejich cena překročila u každé zákonný limit i pro podlimitní veřejné zakázky v hodnotě 3,653 milionu bez DPH.
Státní veterinární správě teoreticky hrozila pokuta v milionech korun. ÚOHS ale zohlednil skutečnost, že alespoň v základních parametrech se soutěž o zakázky odehrála formou výzev k podání nabídky nebo průzkumu trhu na základě nejnižší nabídkové ceny. "Přestože tedy obviněný nezadal šetřené veřejné zakázky zákonem předvídaným postupem, lze konstatovat, že u většiny z nich prostřednictvím popsaných postupů zajistil alespoň určitou úroveň hospodářské soutěže," dodala Dlouhá.