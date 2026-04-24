Muž se oháněl vysokou funkcí, pak napadl strážníky. Mluví se o státním zástupci

Strážníci minulou sobotu po poledni zastavili u zoologické zahrady dva cyklisty, aby je upozornili na porušení předpisů.
„Muž, který je pěšky míjel, však začal hlasitě protestovat a agresivně na strážníky dorážel, aby dohled ukončili, protože on místem běžně projíždí také. Zaštiťoval se svojí vysokou funkcí a odkazoval se na vlivné kontakty,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Jednašedesátiletý muž s vulgaritami nepřestal, přestože místem procházely rodiny s malými dětmi. „Strážnici se dokonce pokusil udeřit do hlavy, jeho útok ale včas odvrátila. Podobně se ohnal po nasazené přilbě cyklisty, kterého se o chvíli dříve bez pobízení snažil hájit,“ vylíčil Ghanem.
Agresor si svým výstupem vysloužil podezření z trestného činu výtržnictví a několika přestupků. Tím však jeho řádění neskončilo.
Podle zjištění serveru Novinky.cz se jednalo o státního zástupce, který už předtím rozkopal dveře bytového domu a napadl souseda. Po incidentu se strážníky pokračoval do budovy krajského státního zastupitelství v Brně, kde se vrhl na dva nadřízené. Následně se podle serveru dobýval na Nejvyšší státní zastupitelství, které sídlí jen pár desítek metrů od budovy krajských žalobců.
Mluvčí krajského státního zastupitelství Petr Lužný nechtěl věc komentovat. Policejní mluvčí Pavel Šváb zmínil, že policisté zasahovali u několika incidentů způsobených jedním mužem.
Při útocích šedesátníka se nikdo nezranil, v nemocnici však skončil sám agresor, u něhož existuje podezření na duševní problémy.