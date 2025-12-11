Největší porodnice Česka bude stát do tří let, nemocnice chystá i další nové pavilony

Karolína Kučerová
  15:12
S šesti tisíci porody se nová porodnice pod Fakultní nemocnici Brno stane vůbec největším takovým zařízením v Česku. Jeho budování sice zdržují námitky neúspěšného uchazeče o zakázku na stavbu, podle ředitele Iva Rovného to ale bude nanejvýš několik měsíců, než začne zařízení vznikat. Počtem porodů pak překoná i dosavadní jedničku, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Nemocnice má ale více plánů.

V brněnské části Bohunice, kde Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) sídlí, nevznikne v příštích třech letech jen porodnice, ale celá nová Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie. Vyjde na více než tři miliardy korun. Dosud mohou nastávající matky rodit jak v Bohunicích, tak na zastarávajícím pracovišti v centru Brna na Obilním trhu.

Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.
Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.
V areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích vyroste nová gynekologicko-porodnická klinika za téměř dvě miliardy korun.
Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno.
6 fotografií

„Současné podmínky jsou tu nevyhovující. Narůstají havarijní stavy a personální i medicínské problémy. Rekonstrukce by se ale finančně nevyplatila, proto jsme se rozhodli postavit novou kliniku. Ta navíc umožní péči o matky i novorozence centralizovat do jednoho zařízení. Kromě Obilního trhu je dnes ještě jedno pracoviště také v Bohunicích,“ vysvětlil ředitel FN Brno Ivo Rovný.

V Brně se vrátí tramvaje do ulice kolem porodnice, zastávky budou bezbariérové

Porodní péče bude náplní kliniky jen z jedné třetiny. Zaměří se tu i na gynekologii, onkogynekologii nebo reprodukční medicínu. „Co se kapacity týče, vzhledem ke snižující se porodnosti, se oproti dosavadním stavům na obou pracovištích nijak lišit nebude,“ doplnil Rovný.

Stavební povolení a vybraného zhotovitele již nemocnice má. Pokud vše půjde bez problémů, 30 měsíců trvající výstavba začne na začátku příštího roku. Může tu však nastat zdržení.

Společnost Airten, která byla v soutěži o zakázku neúspěšná, napadla výběrové řízení a podala stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Stěžuje si na diskriminační a nedostatečně vymezené zadávací podmínky. Rozhodnutí jsme doposud nevydali,“ přiblížil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Z tohoto důvodu nemůže vedení nemocnice uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu. Rovný však věří, že úřad rozhodne v jejich prospěch a bude tak možné co nejdříve s prací začít. „Nelze ale nic předvídat. Pokud by nastal problém, mohlo by to stavbu zdržet o několik měsíců,“ přiznal.

Lepší parkování u Dětské nemocnice

Bez problémů by naopak měla v následujících měsících začít rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí. V rámci ní se bude pracovat na úpravě vnitřních i vnějších prostorů, což zajistí přívětivější prostředí pro nejmladší pacienty.

Těsně před zahájením je rovněž stavba dlouho slibovaného parkovacího domu v areálu Dětské nemocnice v Černých Polích. Poskytne 372 slotů, včetně nabíjecích míst pro elektromobily. Konkrétní termín dokončení nemocnice nesdělila.

Stavby parkovacích domů v Brně váznou, brání jim také odpor obyvatel

Co se týče parkování, v dlouhodobějších plánech je i podobný objekt v bohunickém areálu s 800 místy. Nejprve je však nutné nalézt vhodnou formu směny státních a městských pozemků. V rámci zvýšení komfortu vznikne podle plánů v budoucnu i jednotná vstupní budova, která návštěvníkům a pacientům pomůže s orientací.

Vysoce nebezpečné infekce na novém pracovišti

Mnoho vizí je rovněž zatím v zárodku a týkají se několika následujících let. Dohromady se jedná o projekty za více než dvě miliardy korun, přičemž jedním z nich je nový pavilon dětské psychiatrie v bohunickém areálu. Nemocnice má zatím hotovou jen studii proveditelnosti.

„Nárůst dětských psychiatrických onemocnění nás trápí a snažíme se připravit na to, abychom mohli dětem pomoci zvýšením kapacit péče,“ ozřejmil plán Rovný s tím, že náklady přesáhnou 300 milionů korun.

Vedení chce do čtyř let vybudovat také samostatný pavilon pro léčbu vysoce nebezpečných nebo nakažlivých nemocí či novou administrativní budovu.

„To, že jsou administrativní pracoviště rozmístěna v různých budovách po areálech nemocnice, zhoršuje možnost koordinace rozvoje zdravotnických provozů. Navíc zabírají prostor, který by mohl být využitý jinak,“ míní náměstek pro investice Radoslav Basel.

Než začneme zbrkle skupovat paralen, zamysleme se, radí nová šéfka lékárny

FN Brno investuje neustále. Od října v Bohunicích roste ústavní lékárna, která by měla otevřít v únoru 2027. Pětipodlažní budova pacientům zajistí rychlejší a efektivnější výdej léčiv díky robotickým logistickým trasám a centrálnímu skladu, což umožní kratší dodací časy do nemocnic. Podobně je na tom také výstavba dětské skupiny, která bude sloužit jako mateřská škola pro děti zaměstnanců zdravotnického zařízení. Vedení nemocnice si touto formou benefitu slibuje nejenom úlevu stávajícímu personálu, ale také nalákání nového.

Letos pak nemocnice dokončila rekonstrukci jednotky intenzivní péče interní hematologické a onkologické kliniky či dětské rehabilitace. „Hlavním problémem našeho oddělení byl již nefunkční rehabilitační bazén a celkově špatný stav části s vodoléčebnými procedurami,“ popsal primář dětské rehabilitace Radek Brauner. Po rekonstrukci ale mohou díky vyššímu počtu cvičeben provádět více individuálních rehabilitací.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.