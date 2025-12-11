V brněnské části Bohunice, kde Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) sídlí, nevznikne v příštích třech letech jen porodnice, ale celá nová Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie. Vyjde na více než tři miliardy korun. Dosud mohou nastávající matky rodit jak v Bohunicích, tak na zastarávajícím pracovišti v centru Brna na Obilním trhu.
„Současné podmínky jsou tu nevyhovující. Narůstají havarijní stavy a personální i medicínské problémy. Rekonstrukce by se ale finančně nevyplatila, proto jsme se rozhodli postavit novou kliniku. Ta navíc umožní péči o matky i novorozence centralizovat do jednoho zařízení. Kromě Obilního trhu je dnes ještě jedno pracoviště také v Bohunicích,“ vysvětlil ředitel FN Brno Ivo Rovný.
Porodní péče bude náplní kliniky jen z jedné třetiny. Zaměří se tu i na gynekologii, onkogynekologii nebo reprodukční medicínu. „Co se kapacity týče, vzhledem ke snižující se porodnosti, se oproti dosavadním stavům na obou pracovištích nijak lišit nebude,“ doplnil Rovný.
Stavební povolení a vybraného zhotovitele již nemocnice má. Pokud vše půjde bez problémů, 30 měsíců trvající výstavba začne na začátku příštího roku. Může tu však nastat zdržení.
Společnost Airten, která byla v soutěži o zakázku neúspěšná, napadla výběrové řízení a podala stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Stěžuje si na diskriminační a nedostatečně vymezené zadávací podmínky. Rozhodnutí jsme doposud nevydali,“ přiblížil mluvčí úřadu Martin Švanda.
Z tohoto důvodu nemůže vedení nemocnice uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu. Rovný však věří, že úřad rozhodne v jejich prospěch a bude tak možné co nejdříve s prací začít. „Nelze ale nic předvídat. Pokud by nastal problém, mohlo by to stavbu zdržet o několik měsíců,“ přiznal.
Bez problémů by naopak měla v následujících měsících začít rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí. V rámci ní se bude pracovat na úpravě vnitřních i vnějších prostorů, což zajistí přívětivější prostředí pro nejmladší pacienty.
Těsně před zahájením je rovněž stavba dlouho slibovaného parkovacího domu v areálu Dětské nemocnice v Černých Polích. Poskytne 372 slotů, včetně nabíjecích míst pro elektromobily. Konkrétní termín dokončení nemocnice nesdělila.
Co se týče parkování, v dlouhodobějších plánech je i podobný objekt v bohunickém areálu s 800 místy. Nejprve je však nutné nalézt vhodnou formu směny státních a městských pozemků. V rámci zvýšení komfortu vznikne podle plánů v budoucnu i jednotná vstupní budova, která návštěvníkům a pacientům pomůže s orientací.
Vysoce nebezpečné infekce na novém pracovišti
Mnoho vizí je rovněž zatím v zárodku a týkají se několika následujících let. Dohromady se jedná o projekty za více než dvě miliardy korun, přičemž jedním z nich je nový pavilon dětské psychiatrie v bohunickém areálu. Nemocnice má zatím hotovou jen studii proveditelnosti.
„Nárůst dětských psychiatrických onemocnění nás trápí a snažíme se připravit na to, abychom mohli dětem pomoci zvýšením kapacit péče,“ ozřejmil plán Rovný s tím, že náklady přesáhnou 300 milionů korun.
Vedení chce do čtyř let vybudovat také samostatný pavilon pro léčbu vysoce nebezpečných nebo nakažlivých nemocí či novou administrativní budovu.
„To, že jsou administrativní pracoviště rozmístěna v různých budovách po areálech nemocnice, zhoršuje možnost koordinace rozvoje zdravotnických provozů. Navíc zabírají prostor, který by mohl být využitý jinak,“ míní náměstek pro investice Radoslav Basel.
FN Brno investuje neustále. Od října v Bohunicích roste ústavní lékárna, která by měla otevřít v únoru 2027. Pětipodlažní budova pacientům zajistí rychlejší a efektivnější výdej léčiv díky robotickým logistickým trasám a centrálnímu skladu, což umožní kratší dodací časy do nemocnic. Podobně je na tom také výstavba dětské skupiny, která bude sloužit jako mateřská škola pro děti zaměstnanců zdravotnického zařízení. Vedení nemocnice si touto formou benefitu slibuje nejenom úlevu stávajícímu personálu, ale také nalákání nového.
Letos pak nemocnice dokončila rekonstrukci jednotky intenzivní péče interní hematologické a onkologické kliniky či dětské rehabilitace. „Hlavním problémem našeho oddělení byl již nefunkční rehabilitační bazén a celkově špatný stav části s vodoléčebnými procedurami,“ popsal primář dětské rehabilitace Radek Brauner. Po rekonstrukci ale mohou díky vyššímu počtu cvičeben provádět více individuálních rehabilitací.