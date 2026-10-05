Stavba Ústavní lékárny ve FN Brno má konstrukci, hotová by měla být příští rok

Po více než roce prací na stavbě budovy Ústavní lékárny v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončená monolitická konstrukce budovy. ČTK to řekla zástupkyně ředitele pro komunikaci Lucie Jungwirthová. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být podle Jungwirthové uvedena do provozu příští rok v květnu.
Práce začaly loni v září. "Byly dokončeny zemní práce a přeložka kanalizace, dělníci částečně zdemolovali původní objekt a založili novou stavbu. Nyní se pracuje na střešní konstrukci, sádrokartonových konstrukcích a vnitřních rozvodech, mimo jiné elektroinstalace a vzduchotechniky," uvedla Jungwirthová.
V budově bude pracovat asi 90 zaměstnanců. Současné prostory jsou nevyhovující, od roku 2008 tam praskají zdi, uvedla už dříve vedoucí nemocniční lékárny Šárka Kozáková. V novém zázemí podle ní budou pracovníci schopni nabídnout více připravovaných léků nebo spolupracovat se vzdělávacími institucemi.
Kromě Ústavní lékárny nemocnice připravuje i další projekty. V létě kvůli nesrovnalostem v podkladech odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice za více než tři miliardy korun. Se stavbou však stále počítá, vypsala soutěž na nového správce stavby, uvedl v září ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
"FN Brno má v současnosti připravenou novou studii dalšího rozvoje areálu v Bohunicích, která zohledňuje také záměr vybudování Pavilonu komplexní ambulantní hematoonkologické péče. Studii a z ní vyplývající další postup budeme teprve představovat," uvedla Jungwirthová.
Na přelomu roku 2027 a 2028 by mohla začít také stavba budovy dětské psychiatrie za zhruba 343 milionů korun bez daně. Připravuje se dokumentace pro stavební povolení, dodala Jungwirthová.