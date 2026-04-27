Stavbaři v Blansku dokončují práce na obkladech v nové budově bazénu

V Blansku pokračují práce na stavbě krytého bazénu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, dělníci dokončují práce na obkladech, napojení technologií i venkovních úpravách. Kvůli pracím je také počínaje dneškem na několik dní uzavřený příjezd na sportovní ostrov od kruhového objezdu. Radnice o tom informovala na svém webu. Výstavba bazénu začala na přelomu předloňského a loňského roku, plánovaný termín zahájení provozu bazénu je v srpnu. Jde o investici za 321 milionů korun.
"Osazená už jsou nerezová dna ve whirpoolu a ve výukovém bazénu, dokončit se ještě musí kojenecký bazén a hlavní plavecký bazén. Naší snahou je, aby se v následujících týdnech bazény zkompletovaly a ke konci května jsme je mohli začít postupně napouštět. To bude s ohledem na celkový objem vody velmi pozvolný proces. Až bude napuštěno, můžeme teprve začít spouštět jednotlivé technologie," uvedla projektová manažerka Zoja Šťastná.
V okolí bazénů obkladači zatím dokončili keramické žlaby, na které postupně navazují dlažbu. V interiéru dokončují obklady. Po osazení klasických keramických dlaždic v celém prostoru přišla na řadu mozaika, která bude například v parní sauně, prohřívárně nebo v zážitkové sprše.
Stavbaři dokončují také koncové prvky na instalacích vnitřních rozvodů, tedy na vzduchotechnice nebo vodovodu. V šatnách začínají instalovat šatní skříňky, postupně přijde na řadu také další interiérové vybavení, dokončovat se bude zázemí recepce i občerstvení.
"Upravený už je terén v bezprostředním okolí budovy směrem k aquaparku, kde jsme zahájili pokládku závlahového systému. Na straně u vstupní části se začíná osévat tráva. A pokračují práce na terénních úpravách, novém parkovacím stání, chodnících nebo veřejném osvětlení," doplnil Martin Mlčoch, hlavní stavbyvedoucí sdružení společností IMOS + STAEG – Výstavba bazénu Blansko.
Součástí venkovních prací je i napojení a s ním spojená oprava povrchu příjezdové komunikace na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Práce na novém povrchu počínaje dneškem do pátku 1. května uzavřely příjezd od okružní křižovatky Mlýnské ulice a Poříčí. Obousměrná objízdná trasa vede od kruhového objezdu přes Rožmitálovu ulici po místní komunikaci u železniční trati směrem k Salmovu mlýnu.
Jednopodlažní objekt v sousedství akvaparku je největší investiční akcí města, samotná budova bazénu přijde na 264 milionů korun. Celkové náklady, ve kterých jsou započítané také prostředky na dokončení projektové přípravy, demolici, likvidaci vytěžených materiálů, úpravy exteriérů nebo přeložky inženýrských sítí, budou 321 milionů korun.