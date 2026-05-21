Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou kočárovnu, hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá Muzeum Blanenska nový depozitář měřicí techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele. Investice je zhruba za 20 milionů korun. Blanenská radnice o tom informovala na svém webu. Budova původní kočárovny před blanenským zámkem sloužila desítky let jako sklad, je ve špatném technickém stavu. Patří městu, muzeum ji má v dlouhodobé výpůjčce.
Stavbaři se do prací pustili loni na podzim. Obnažili původní podlahy i základy a zajistili statiku objektu. Vyklidili také původní sklepení, které bylo zasypané a desítky let je nikdo nevyužíval.
"Jak jsme zjistili, v objektu v minulosti sídlili elektrikáři, kteří suterén postupně zasypali odpadem. Nepořádek ve sklepení se vyklidil a vše se obnovilo tak, aby suterén mohl sloužit jako technické zázemí pro celý objekt. Budou v něm umístěna tepelná čerpadla, elektrorozvaděč a další technologie. Původní vstup do suterénu jsme přesunuli do zadní části objektu, doplnili jsme chybějící kus klenby ve vstupu, nyní se buduje nové schodiště do sklepení," uvedl stavbyvedoucí Luděk Vondra.
Hotový je vnitřní box z tvárnic, který doplní původní zděné stěny, pracuje se na inženýrských sítích nebo na nových toaletách, které budou mít návštěvníci akcí pořádaných Muzeem Blanenska k dispozici. Střecha přes zimu zůstala, aby bylo možné pracovat uvnitř objektu. Nyní už je původní krytina včetně krovu odstraněná a někdejší kočárovna získává také nové zastřešení.
Projekt zhruba za 20 milionů korun financuje Jihomoravský kraj, část peněz pokryje dotace. Město se na investici podílí zhruba 2,5 milionu korun. Hotovo by mělo být letos na podzim.
"Díky novému depozitáři získáme vhodné prostory pro uložení měřicích přístrojů z produkce továrny Ericha Roučky a také z blanenské Metry. Po dokončení bude v objektu možné zpracovávat nové sbírkové předměty, ve zvýšeném podlaží pak vznikne prostor pro vzdělávání a badatelské návštěvy. Součástí budovy bude také nové sociální zázemí pro návštěvníky akcí našeho muzea," doplnila ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.