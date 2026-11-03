Stavbaři v Dělnickém domě v Blansku opravili sál pro společenské akce

Stavbaři v blanenském Dělnickém domě dokončili opravu sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí. Skončila také postupná oprava elektroinstalace. Město o tom informovalo na svém webu. Dělnický dům představuje hlavní zázemí pro kulturu ve městě.
Dokončená oprava Dělnického domu zkvalitní především zázemí. Hlavní sál a jeviště dostaly nové osvětlení. Značnou proměnou prošel sál S2, a to od kompletní výměny elektroinstalace přes renovaci dřevěných parket až po nové akustické podhledy, osvětlení a závěsy, které umožňují variabilní rozdělení prostoru.
"V sále S2 tak nově nabízíme krásné a reprezentativní prostředí pro setkání, konference, schůze, menší kulturní i společenské akce. Díky variabilnímu uspořádání může sál sloužit skupinám od 20 až do 100 osob, a to včetně divadelního uspořádání nebo prostoru pro tanec. Jsem opravdu rád, že vedle hlavního sálu máme nyní i druhý, menší, ale neméně příjemný a reprezentativní prostor," uvedl ředitel Kulturního střediska města Blanska Tomáš Mokrý.
V Dělnickém domě skončila také postupná oprava elektroinstalace. Dělníci vyměnili rozvody elektřiny v části přízemí a v prvním patře, v hlavním sále, na pódiu a v přilehlých prostorech.
"Měnila se také strukturovaná kabeláž a instalovala požární signalizace. Nynější etapa rekonstrukce zahrnovala rovněž stavební úpravy, například nové podhledy, malování a další," upřesnil Jiří Svoboda z odboru správy a rozvoje města.
Náklady na zatím poslední etapu modernizace Dělnického domu činí asi 7,7 milionu korun. "Dělnický dům je hlavní kulturní stánek města a jeho postupná modernizace je jednou z našich priorit. Jsem proto rád, že se podařila další etapa, která zvýší bezpečnost a komfort návštěvníků i zaměstnanců," uvedl starosta Jiří Crha (ODS).
Postupnou modernizaci objektu město zahájilo v roce 2020, kdy se podařilo odvlhčit zázemí jeviště, šaten pro účinkující a dalších vnitřních prostor, uskutečnila se také vnější sanace budovy. První etapa rekonstrukce elektroinstalace, strukturované kabeláže a požární signalizace přišla na řadu v roce 2021. Hotová je také modernizace kotelny nebo oprava podlahy v přísálí. Do hlavního sálu kulturního střediska město nakoupilo 500 židlí, využití objektu rozšířila také instalovaná vzduchotechnika. Upravený je i dvorní trakt.