Stavební povolení pro družstevní byty v Přízřenicích očekává Brno na podzim

Vydání stavebního povolení pro více než 300 družstevních bytů v brněnské čtvrti Přízřenice očekává město letos na přelomu září a října. ČTK to sdělila Klára Opálková z tiskového střediska brněnského magistrátu. Byty určené pro rodiny i jednotlivce vyrostou v Moravanské ulici. Podle původního předpokladu mělo družstevní bydlení v Přízřenicích stát už letos. Přípravy však zkomplikovaly třeba složité povolovací procesy, uvedla Opálková.
"Přízřenice jsou jednou z vytipovaných rozvojových lokalit ve strategii bydlení. Jedná se o rozvojové území Brno-jih, v zastavěné části obce," uvedla Opálková. Byty by tam dle ní mohly vzniknout do roku 2030. Vše ale bude záviset i na tom, kdy se podaří vybrat zhotovitele, poznamenala Opálková. Bude tam 323 bytů s různými dispozicemi. Jsou mezi nimi byty od 1+kk až po mezonetové byty o velikosti 4+kk. Nejvíce bytů má být třípokojových.
Výstavba družstevního bydlení v Přízřenicích je v plánu několik let. "Územní rozhodnutí se zajišťovalo podle starého stavebního zákona s charakteristickými průtahy při zajišťování stanovisek a řízení, zatímco povolení záměru již podle nového stavebního zákona. Velkou část průtahů v rámci povolování vyvolalo komplikované řešení napojení domů na kanalizaci z důvodu nedostatečné kapacity kanalizační sítě pro původně uvažované řešení odkanalizování," řekla Opálková.
Brno plánuje družstevní bydlení i na dalších místech. Na podzim začne výstavba na Kamenném vrchu v Novém Lískovci, z 353 bytů bude družstevních 280. Další družstevní bydlení by mělo vzniknout například i Mostecké ulici, ve čtvrti Holásky v Brně-Tuřanech, ve Francouzské ulici nebo v lokalitě Rumiště.