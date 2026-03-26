Štefánikova a Benešova ulice v Brně se promění,město plánuje jejich rekonstrukci

Brno plánuje rekonstrukci Štefánikovy a Benešovy ulice. Radní vybrali firmu, která za více než 34 milionů korun připraví projektovou dokumentaci na rekonstrukci Benešovy ulice poblíž hlavního nádraží. Projekt nastíní cenu celého projektu i harmonogram prací. Hotový by měl být za rok, informoval radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) v tiskové zprávě.
"Rekonstrukce Benešovy ulice patří mezi náročné projekty už proto, že se oblast nachází v centru města, ale zároveň zde v dlouhodobém horizontu můžeme očekávat zklidnění po přesunu nádraží. Projektanti se budou věnovat prostoru od železničního viaduktu na Benešově přes bastion, oblast autobusového nádraží, palác Morava, lokalitu před Mahenovým divadlem až po křižovatku s ulicí Dvořákovou," uvedl Kratochvíl.
Do budoucna se promění i Štefánikova ulice, která spojuje centrum Brna a městskou část Královo Pole. Plánované opravy se týkají úseku od Pionýrské po Pešinovu ulici. "Tato městská třída čeká na kompletní rekonstrukci již nějaký čas. Obnovy se dočkají inženýrské sítě, půjde jak o vodovod, tak o kanalizaci, které jsou již na hranici životnosti. Vše budeme koordinovat i s plynaři či dalšími sítěmi. Při této příležitosti zmodernizuje dopravní podnik tramvajovou trať," vyjmenoval Kratochvíl. Kromě toho má ve Štefánikově ulici vzniknout cyklostezka.
Dalším krokem při přípravě projektu bude podle Kratochvíla projektová dokumentace, která nastíní řešení parkování nebo vedení cyklostezek.
Zatímco v případě Benešovy ulice nemá město ani odhad nákladů, protože podle Zdeňky Obalilové z tiskového oddělení magistrátu jde o velmi náročný projekt, náklady na rekonstrukci Štefánikovy ulice odhaduje na 835 milionů korun.