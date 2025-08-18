ŠTETL FEST 2025 oživí Brno židovskou kulturou

Letošní ročník největšího festivalu židovské kultury v České republice – ŠTETL FEST se koná od 27. do 31. srpna a nabízí bohatý pětidenní program na tradičních i nových místech spojených s židovskou kulturou v Brně. Návštěvníkům zpřístupníme významné brněnské židovské vily i kryt pod Kraví horou. Festival přinese více než 130 různorodých aktivit, včetně výstav, besed, koncertů a divadelních představení, s účastí více než 50 zahraničních a českých osobností.
V roce 2025 bude hlavním tématem přirozeně konfrontace s 80. výročím konce druhé světové války. Mimo to nás bude také zajímat, zda se dokážeme z historie poučit, a také jaký vliv mají na společnost války současné. Jaké mechanismy válku spouští, co můžeme vnímat jako varovné signály a zda lze válce předcházet. To vše budeme rozebírat s pamětníky, historiky i sociology.
Příběh rabína Richarda Federa
Stěžejní část programu se bude točit kolem osobnosti brněnského poválečného rabína Richarda Federa. Člověka, jenž jako jediný přeživší své rodiny, dokázal po dvacet let obnovovat brněnskou židovskou obec. Člověka, který považoval laskavost, toleranci, pravdu, pomoc druhým a lidskou slušnost za nejdůležitější hodnoty, na kterých má společnost stát.
Významná festivalová linka se věnuje Norsku za války. Téma přiblíží výstava „Nansenovy děti“ ve vile Löw-Beer, přednášky v bytovém domě architekta Otto Eislera na Lipové 33, položíme také Kámen zmizelých brněnské aktivistce Noře Lustigové. Letošní novinkou je výlet do Lomnice u Tišnova, který povede po stopách Leo Eitingera. Téma zahrne nejen osudy tří výše zmíněných přátel, ale také osudy dalších brněnských Židů, kteří si útěkem do Norsko snažili zachránit život.
Letošním vzácným hostem bude rabín, učitel a spisovatel Levi Cooper, který přiblíží tradiční židovství v moderní době. Bohatý program doplní divadelní představení, literární čtení, židovská tržnice i setkání s potomky významných brněnských židovských rodin, kteří do Brna zavítají z USA i Austrálie.
Brno ožije na mnoha místech
Program festivalu se rozprostře po celém městě. Židovská kultura zaplní Divadlo Husa na provázku, Besední dům, Institut Paměti národa, Starou radnici i ikonické brněnské vily. Vila Stiassni se stane dějištěm sportovního klání Makabiády. Sportovce různých věkových kategorií čeká zápolení v makabi-trojboji, kde si zasoutěží o medaile v běhu, lukostřelbě na terč a badmintonu. Mohou navštívit workshopy tenisu a šermu s profesionálními trenéry nebo se zúčastnit orientačního běhu po nejkrásnějších zákoutích brněnských Pisárek. Vila Wittal se stane centrem workshopů o židovských tradicích a spolcích, které kdysi tvořily pestrou mozaiku židovského Brna. Novinkou letošního ročníku bude společná šabatová večeře s autentickým menu.
Hudební program festivalu letos roztančí swing. Speciální pozornost bude věnována skupině Ghetto Swingers a swingovému odboji během holokaustu. Vrcholem bude velký swingový večer v Besedním domě, kde vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a o atmosféru se postarají profesionální swingoví tanečníci z Bremer Bündnis. Nebudou chybět ani oblíbené koncerty v rytmu nejen klezmerových melodií, které každý den rozezní nádvoří Staré radnice.
Ve spolupráci s Gymnáziem Přírodní škola, z. ú., jsme vyhlásili celostátní literárně-výtvarnou soutěž pod názvem „Srdce je oheň“. Jejím cílem je propojit historickou paměť s reflexí aktuálních problémů, jako jsou lidská práva, bezpečí a solidarita. Pro školy jsme připravili manuál, jak se studenty vytvořit jedno číslo časopisu po vzoru těch, které vznikaly v terezínském ghettu. Vybrané časopisy budou vystaveny v Institutu paměti národa a vítězný časopis bude distribuován mezi návštěvníky festivalu.
ŠTETL FEST nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky – čekají na ně divadelní pohádky, dílny a výtvarné workshopy.
Přijďte objevit pestrý svět židovské kultury, ponořte se do historie i současnosti a zažijte nezapomenutelnou atmosféru ŠTETL FESTU 2025!
Kompletní program najdete na www.stetl.cz