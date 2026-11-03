Stížnosti podané k Nejvyššímu správnímu soudu se týkají osmi senátních obvodů

Volební stížnosti, které po senátních volbách obdržel Nejvyšší správní soud (NSS), se týkají senátních obvodů Karviná, Kladno, Louny, Plzeň-město, Vyškov, Žďár nad Sázavou a také dvou pražských obvodů. Vyplývá to z dokumentů na webu NSS a z vyjádření mluvčí soudu Sylvy Dostálové. Stížností bylo celkem 16, nevyřízených po dnešku zůstává sedm.
Stížnost kvůli volbám na Žďársku podal kandidát Radek Černý (ODS), jemuž postup do druhého kola senátních voleb unikl o jeden hlas. Mandát tam nakonec obhájil Josef Klement (KDU-ČSL). Volební senát NSS dnes rozhodl, že si vyžádá dokumentaci, aby mohl přepočítat některé okrsky, uvedla Dostálová.
Podnět, který se týká Karvinska, podal Karel Světnička (JaSaN), který v prvním kole skončil poslední. Senátorem se stal Petr Kazík (za Osobnosti pro kraj).
Ostatní stížnosti podali voliči. Jeden z podnětů se týká okrsku 9041 v Praze na Proseku, kde v prvním i druhém kole vyhrál David Smoljak (za STAN). Volební senát NSS už vyzval Prahu 9 k předložení veškeré volební dokumentace z okrsku. Soud se zabývá také pražským senátním obvodem, kde obhájil mandát Václav Láska (SEN 21), a to na podnět muže z Prahy 5.
Na Vyškovsku volby vyhrál Jan Grolich (KDU-ČSL), ovšem už v prvním kole. Na Kladensku v senátních volbách zvítězil Petr Paták (ODS), na Lounsku obhájil Ivo Trešl (STAN), v obvodu Plzeň-město uspěl Karel Řehka (STAN).
Lhůta pro zpochybnění voleb uplynula minulý týden v pátek. Soud obdržel 16 podnětů, z nichž pět už odmítl v minulých dnech, buď kvůli tomu, že přišly ještě před zahájením lhůty, anebo proto, že se týkaly komunálních voleb, které jsou v kompetenci krajských soudů.
Další čtyři stížnosti soud vyřídil dnes. Dvě odmítl, dvě odložil, protože nesplňovaly náležitosti podle volebního zákona. Neuspěl například volič, který tvrdil, že na Kladensku vložil do úřední obálky dva vlastnoručně přeškrtnuté lístky, tedy odevzdal neplatný hlas. Okrsková komise přesto zaevidovala všechny hlasy jako platné.
"Cílem soudního přezkumu zpravidla není poskytovat ochranu voliči, který úmyslně – ať již například jako projev politického protestu, nebo proto, aby zkoušel funkčnost volebního systému – hlasoval neplatně, a to v situaci, kdy neplatný hlas zjevně nemohl mít vliv na výsledek voleb," stojí v usnesení.
O volebních stížnostech musí NSS rozhodnout do 19. listopadu. Všechny vyřizuje sedmičlenný volební senát, kterému předsedá Vojtěch Šimíček. V roce 2024 NSS obdržel po senátních volbách sedm stížností, všechny odmítl, žádnou se věcně nezabýval.