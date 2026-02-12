Stoka opět u soudu. Systém fungoval už dříve, řekl klíčový svědek korupční kauzy

Podnikatelé Trunečka a Kalášek odmítli uzavřít dohodu o vině a trestu, protože už v roce 2022 je Krajský soud v Brně zprostil obžaloby. K soudu se ale nyní vrátili, protože tento nepravomocný verdikt zrušil odvolací soud.
Jako korunního svědka státní zástupce Petr Šereda předvolal podnikatele iráckého původu Samana El-Talabaniho, který je sám v této kauze obžalovaný a svou vinu přiznává. Soud dnes zároveň schválil dohodu o vině a trestu, na kterou jako další přistoupil. Většina odešla s podmínkami.
El-Talabani tak dostal souhrnný trest tři let vězení a musí zároveň zaplatit 800 tisíc korun.
Korupce, kvůli níž stálo před soudem celkem jedenáct obžalovaných, se týkala primárně radnice městské části Brno-střed. Právě tam byl v letech 2015 až 2019 místostarostou politik ANO Jiří Švachula, který je označován za hlavu této organizované zločinecké skupiny. Vinu loni v prosinci celkem nečekaně přiznal.
Expolitik ANO z kauzy Stoka nutně nemusí za mříže, Švachulovi nahrávají okolnosti
V části, která se týká Trunečky a Kaláška, se kauza týká zejména městských firem Teplárny Brno, SAKO Brno a Technické sítě Brno, kde podle spisu rovněž docházelo ke korupci. „Trunečka a Švachula mi říkali, že tam mají známé, že to může fungovat,“ uvedl dnes u soudu Talabani.
„Brněnské komunikace jsme nedělali“
Jak dále vypověděl, úplatky z městských firem vybíral Trunečka, který je prostřednictvím Kaláška předával Talabanimu a ten dál Švachulovi. Každý si ponechal určitý podíl.
„Ten systém (ve firmách – pozn. red.) takhle fungoval i předtím a my do něj jen vstoupili,“ řekl bez bližších podrobností Talabani. Naznačil však, že se manipulovalo se zakázkami v městských firmách před rokem 2015, kdy se do politiky dostal Švachula a rozjel korupční byznys.
Mladému ani starému „Efkovi“ jsem nic nestopil, řekl Švachula na nahrávce
U soudu padl i dotaz na další městskou firmu. Talabani se totiž dříve vyjádřil, že Brněnské komunikace nedělali (oni jako organizovaná skupina – pozn. red.), protože se tam dávala jen tři procenta. Dneska si ale nedokázal vzpomenout, co tím myslel. Na přehrávaných odposleších se mluvilo i o další firmě – vodárnách.
„Jak si to mám pamatovat, když je to dvanáct let zpátky?“ ptal se sám Talabani a opakovaně se odvolával na své dřívější výpovědi u soudu i před vyšetřovateli. S jeho výslechem tak nemohl být státní zástupce příliš spokojený. „Co jsem ale dříve vypověděl jako obžalovaný, tak je pravda,“ prohlásil.
Kalášek v soudní síni jakoukoliv vinu odmítl. Trunečka se k jednání nedostavil, pouze jeho obhájce. Soud nakonec celou věc odročil k dalšímu jednání na 17. března.
Podle již dříve vynesených rozsudků šlo v kauze Stoka o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.