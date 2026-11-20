Stovky školáků dnes zaplnily brněnské výstaviště, aby si mohly vyzkoušet různé sporty na festivalu Life! Postupně se plnil i pavilon P, který patří počítačovým hrám. Festival bude pokračovat o víkendu, kdy bude jeho součástí taneční část Dance Life a na výstaviště zamíří další tisíce návštěvníků. Novinkou je letos například samostatně v pavilonu G1 disciplína zvaná Stage X, která na různých stanovištích kombinuje rychlost, sílu i vytrvalost.
Letos poprvé je hlavním pořadatelem agentura Playzone, která se dosud podílela primárně na organizaci programu v herním pavilonu. Pavilon V, kde se představují brněnské sportovní kluby a kde si děti mohou vyzkoušet sportovní disciplíny, organizuje městská společnost Starez se zástupci sportovních oddílů. Kromě těch velkých, jako je například fotbalová Zbrojovka, se zde prezentují i menší kolektivní sporty, jako je hokejbal či korfbal, a také individuální sporty, jako jsou různé druhy cyklistiky, úpolové sporty, stolní tenis či šplh.
Ve vedlejším pavilonu se děti mohou prohánět na umělé lyžařské dráze na půjčených běžeckých lyžích, někteří i zalehli na biatlonovou střelnici, jiní si troufli na U-rampu. "Děti se mají možnost setkat i s úspěšnými sportovci, zkusit si s nimi zasportovat. Letos tu bude například Alex Choupenitch, šermířský mistr světa, nebo špičkový skateboardista Maxim Habanec. V herním pavilonu bude také oblíbený streamer Vojtěch Fišar známý pod přezdívkou Agraelus," řekl ČTK Petr Maliňák ze spolupořádajících Veletrhů Brno.
V herním pavilonu láká návštěvníky jak možnost sledovat ty nejlepší v hrách Counter Strike a fotbal FIFA, které zde mají republikové finále, tak příležitost zkusit tyto dvě i jiné hry včetně různých bojových. V pavilonu má stánek i Armáda ČR, která pro příchozí připravila možnost zkusit si některé simulátory.
Festival začíná každý den v 09:00, vstupenky je možné koupit přes internet i na místě. Od soboty měly být otevřené Pisárecké tunely v Brně, zůstanou však nakonec zavřené déle. Pořadatelé proto upozorňují, že cesta na výstaviště může trvat déle.