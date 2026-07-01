Strany v Brně mají hotové kandidátky a soustředí se na předvolební kampaň

Strany a hnutí zastoupené na brněnském magistrátu mají 100 dní před volbami většinou hotové celé kandidátky nebo jejich přípravu dokončují. Soustředí se také na předvolební kampaň, řekli ČTK oslovení zástupci stran. Známá je také většina kandidátů do Senátu. Volby se budou konat společně 9. a 10. října.
Na horkou fázi kampaně se připravují třeba ODS a TOP 09, jejichž společná kandidátka před čtyřmi roky komunální volby v Brně vyhrála se ziskem 25 procent hlasů. "Odstartovat ji chceme hrou o Brno, kterou jsme připravili a kterou si mohou zahrát všichni v centru Brna, a seznámí se se zajímavými fakty propojujícími minulost se současností," řekl předseda brněnských občanských demokratů Robert Kerndl. Kandidáti včetně lídryně Kamily Zlatuškové se budou potkávat s lidmi.
Na druhém místě skončilo v minulých volbách s 20,5 procenty a 13 mandáty hnutí ANO. Letošního lídra kandidátky na brněnský magistrát oficiálně oznámilo v pondělí, je jím poslanec Václav Trojan. Na druhém místě má být kardiolog Ondřej Ludka a na třetím bývalý vedoucí jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka. Další jména bude hnutí zveřejňovat postupně.
Všech 55 kandidátů na brněnský magistrát má i koalice lidovců a STAN, uzavřená je i většina kandidátek do městských částí, řekl lídr koalice Jakub Hruška (KDU-ČSL). Podobně na tom je i SPD. Kandidátky uzavírají i brněnští Zelení nebo koalice TU! tvořená Piráty, hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen.
Sociální demokraté získali před čtyřmi lety tři mandáty. Vstoupili do koalice na brněnském magistrátu a lídr Jiří Oliva se stal radním. Oliva i zbylí dva zastupitelé Břetislav Štefan a Marek Viskot však stranu opustili, na magistrát kandidovat nebudou. Štefan a Viskot kandidují na starosty v městských částech. O kandidatuře do vedení některé části uvažuje i Oliva, zatím však nebyl konkrétní.
Kromě stran zastoupených v brněnském zastupitelstvu chce na magistrát také uskupení Restart pro Brno tvořené komunisty, ČSSD a dalšími stranami. Vede je krajský zastupitel za KSČM Martin Říha. Motoristy povede starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl. Svobodní, Trikolora a hnutí PRO kandidují v čele s krajskou zastupitelkou Klárou Liptákovou jako koalice Brno naplno. Do brněnského zastupitelstva chce i Přísaha, zatím však kandidáty nezveřejnila.
Mezi kandidáty jsou i nová uskupení. Bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček založil hnutí Nové Brno. Kampaň zahájilo i hnutí Za Lužánky, vede je ředitelka městské příspěvkové organizace TIC Brno Jana Janulíková. Okolo členů vyloučených z hnutí ANO vzniklo uskupení Brnoklidem, přidal se k nim i bývalý jihomoravský hejtman Bohumil Šimek.
Brno nyní řídí koalice tvořená zástupci ODS s TOP 09, KDU-ČSL se STAN, Nezávislými a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do něj se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.
Strany se připravují také na senátní volby. V Jihomoravském kraji se letos týkají tří obvodů.
V obvodu 60 Brno-město post obhajuje lidovecký senátor Zdeněk Papoušek. Kandidátem za hnutí ANO je dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Post senátora za hnutí STAN bude chtít v brněnském obvodu získat lékař Karel Zitterbart, jenž v minulých senátních volbách vyhrál ve vyškovském obvodu. Za hnutí Kruh bude v brněnském obvodu na post senátorky kandidovat Veronika Holcnerová. Podpoří ji Zelení, kteří svého kandidáta mít nebudou. Kandidáta nominuje do brněnského obvodu i SPD.
V obvodu 54 Znojmo post senátora obhajuje Tomáš Třetina za TOP 09. Za Svobodné chce kandidovat Michal Janda, Přísaha vyšle do voleb bývalého příslušníka policie a nynějšího podnikatele Pavla Černého. Kandidátem za hnutí ANO na Znojemsku je plavecký trenér Jiří Kyněra.
Senátorem za obvod 57 Vyškov chce být jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Proti němu budou kandidovat starosta obce Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr za Přísahu a Petr Babula za hnutí ANO.
ODS ani Piráti vlastního kandidáta nepostaví. V brněnském obvodu podpoří Papouška, ve vyškovském Grolicha a ve znojemském Třetinu.