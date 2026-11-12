Kauza strážníků obžalovaných kvůli opilci přejetému u garáží se vrací k městskému soudu

Strážníci vinu odmítli a proti rozsudku městského soudu se odvolali. Krajský soud dnes vrácení případu odůvodnil zejména procesní chybou.
„Soud prvního stupně nepoučil obžalované o tom, že hodlá právní kvalifikaci modifikovat. Odvolací soud zvažoval přenést se přes toto pochybení, ale nakonec se ztotožnil jak se stanoviskem obhajoby, tak i státního zástupce, že skutečně jde o pochybení, které nelze pominout,“ uvedl soudce Petr Hlavina.
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Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí
Městské státní zastupitelství obžalovalo strážníky letos v lednu. Městský soud v Brně je následně potrestal trestními příkazy za přečin zneužití pravomoci úřední osoby, uložil jim pokutu 100 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Strážníci proti rozhodnutí podali odpor, soud se proto případem zabýval v hlavním líčení. Odsuzující rozhodnutí vyhlásil na konci dubna.
Oběma uložil peněžitou sankci 40 tisíc korun a zákaz výkonu funkce strážníka na dva roky za přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, proti čemuž se strážníci odvolali.
Nehoda se stala 14. září 2024 na Palackého třídě, kde řidič v SUV při vjíždění do podzemních garáží přehlédl a přejel ležícího muže. Ten na následky nehody zemřel. Policisté řidiče nejdříve podezřívali z usmrcení z nedbalosti, nakonec ale uznali, že ležícího nemohl vidět.
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Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě
Obvinili naopak dva městské policisty. Strážníci Tomáš Hulák a Radek Holubář s opilým mužem o něco dřív hovořili, nakonec ho ale nechali na místě, přestože měl kolem tří promile alkoholu v krvi.
Obhájci strážníků argumentovali tím, že oba mají dlouholetou praxi, získali ocenění za plnění svých povinností nebo tím, že od operačního střediska dostali zkreslené informace. Podle nich Hulák s Holubářem celou dobu informaci o ležícím muži prověřovali. Podle žalobce se ale postup strážníků jeví tak, že si chtěli ulehčit práci, a v případě, že by měli strážníci pocit nedostatku informací, měli si je dále zjišťovat.
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28. dubna 2026