Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Autor: rkr
  17:12aktualizováno  17:12
Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého bezdomovce, který se následně svalil do vjezdu, kde jej přejelo a usmrtilo auto.
Fotogalerie3

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024 přejel ležícího muže a usmrtil jej. | foto: Policie ČR

Státní policie původně podezírala z trestného činu usmrcení z nedbalosti řidiče SUV, které bezdomovce přejelo. Ukázalo se však, že jeho šofér ležícího muže nemohl při vjíždění do garáže vidět.

Pozornost se poté stočila ke dvěma strážníkům, kteří zemřelého bezdomovce na místě po telefonickém oznámení svědkyně prověřovali. Muži pomohli z nebezpečného prostoru, po jejich odchodu se však pod silným vlivem alkoholu znovu svalil do vjezdu. Svědkové na něj znovu upozornili, ale hlídka už napodruhé tak pečlivá nebyla a muž zůstal ležet v místě, kde jej pak přejelo auto.

Strážníci čelí obvinění kvůli přejetí muže v garáži. Opilého ho nechali na místě

„Strážníci byli obviněni z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, konkrétně nesplnění povinnosti vyplývající z jejich pravomoci. Hrozí jim trest vězení na jeden rok až pět let, případně zákaz činnosti,“ sdělila loni v září iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Případem se zabýval Městský soud v Brně, který podle zjištění serveru Novinky.cz potrestal oba strážníky trestními příkazy, tedy bez veřejného projednání. Dostali peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun a zároveň po dobu čtyř let nemohou vykonávat povolání strážníka.

Odsouzení tento trest odmítli, podali rozpor a soud tak bude muset rozhodovat v klasickém hlavním líčení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Milovice plánují otevřít ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management

ilustrační snímek

V Milovicích připravují zřízení ekonomického lycea se zaměřením na sportovní management, mělo by vzniknout při základní škole Juventa. Výuka by mohla začít ve...

3. února 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Náhrady za škody způsobené chráněnými zvířaty na Vysočině byly loni 5,1 mil.Kč

ilustrační snímek

Na Vysočině dostali vloni hospodáři za škody způsobené zvláště chráněnými zvířaty 5,1 milionu korun. V porovnání s rokem 2024 částka stoupla skoro o šest...

3. února 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Plzeňský kraj jedná se Sušicí o koupi jejího renesančního domu na náměstí

ilustrační snímek

Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město...

3. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Český curling na OH 2026: Zelingrová s Chabičovským chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

3. února 2026  18:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Masarykova univerzita otevře 12 nových programů, zejména magisterských

ilustrační snímek

Dvanáct nových programů a několik nových specializací otevře s novým akademickým rokem Masarykova univerzita v Brně. Programy napříč fakultami se věnují...

3. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Mužské i ženské role románu Austenové odehraje v Liberci šest hereček

MuĹľskĂ© i ĹľenskĂ© role romĂˇnu AustenovĂ© odehraje v Liberci Ĺˇest hereÄŤek

Nezvyklou adaptaci románu Pýcha a předsudek od Jane Austenové z roku 1813 chystá divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Divadelní romantickou komedii odehraje šest...

3. února 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun

ilustrační snímek

Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré objekty dělníci zbourali a v areálu přibyly i nové pavilony....

3. února 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení

ilustrační snímek

V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s probírkami porostů v rekreační oblasti Boleveckých rybníků...

3. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:22

Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči

ilustrační snímek

Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line tlumočení do znakové řeči, uvedly dnes mluvčí krajských...

3. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Cítím obrovskou vděčnost. Osmnáctiletá zpěvačka Thera říká, že žije svůj sen

Thera, vlastním jménem Kristýna

Teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera stojí na prahu zásadního kariérního posunu. Po úspěšné zkušenosti z evropského turné se švédskou zpěvačkou Loreen se nyní představuje po boku světové popové a...

3. února 2026  17:13

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.