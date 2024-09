Hrozilo, že se pustí a stáhne nás s sebou, líčí strážníci záchranu muže z řeky

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Krátce poté, co dvojice strážníků dorazila v neděli podvečer na hlídku k rozvodněné Svitavě na Mlýnské nábřeží v brněnských Obřanech, upozornili je lidé ze druhého břehu na muže uvězněného v proudu.

„Řekli nám, že zhruba 500 metrů od nás je muž volající o pomoc. Okamžitě jsme se tam s kolegou vydali. V autě máme záchranné lano přesně pro tyhle případy, tak jsme ho vzali a běželi tam. Bylo to asi 300 metrů po souši, zbytek už byl zaplavený vodou. Pořád jsme se drželi u kraje, abychom se mohli jistit třeba o plot nebo křoví,“ popisuje strážník Daniel Hrubý.

Šestačtyřicetiletý muž se držel stromu asi deset metrů od břehu. Podle strážníků mohl být ve vodě už déle než patnáct minut, než se o něm dozvěděli.

„Předešli jsme ho, abychom byli trochu před ním, lano jsme uvázali kolem betonového sloupu. Kolega lano ještě jistil a já jsem šel do vody. Jakmile jsem se k muži dostal, tak už byl podchlazený a ani psychika už nebyla v dobré kondici. Myslel na to, že je promrzlý, že se neudrží a utopí se,“ přibližuje Hrubý.

Po akci se dostavila euforie

Vyčerpaného muže tak přivázal ke stromu, aby zajistil jeho bezpečí a zabránil tomu, aby ho odnesl proud. Strážníci ovšem věděli, že záchranu sami neprovedou. Naštěstí se na místě objevila i druhá hlídka, která zavolala hasiče. „Přijeli asi do sedmi minut, byli vybaveni záchranářskými obleky. Muže si od nás přebrali a bezpečně ho dopravili na souš,“ líčí vedoucí pořádkové jednotky Petr Čermák.

Zachráněný muž byl poté převezen do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Nebyl schopný nám sdělit podrobnosti, ale říkal, že šel za kamarádem a utrhl se pod ním svah. Chvilku se plácal ve vodě a pak se chytil stromu, ke kterému ho donesl proud,“ odhaluje Čermák.

Pro oba strážníky šlo o první případ, kdy zachraňovali něčí život ve vodě. Čermák přitom předtím sloužil deset let u poříční policie.

„Bylo to poprvé a snad i naposledy v takhle silném proudu. Do vody jsem šel s jediným úkolem, a to zachránit život. Po celé akci jsem měl pocit euforie, že se nám to povedlo. Když jsme viděli, jak muži dochází síly, hrozilo, že se pustí a stáhne nás s sebou, nebo se to s námi utrhne. Ale podařilo se to, měli jsme všichni štěstí,“ svěřuje se Hrubý.

Pro Čermáka šlo už o druhý hrdinský kousek. Před šesti lety spolu s manželkou během nákupu odzbrojil muže, který se s revolverem chystal přepadnout prodavačku.