Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Kristýna Dvouletá
  18:22aktualizováno  18:48
Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž, jenž vylezl na střechu sousedního domu a začal z ní na zasahující házet střešní tašky. Pak uklouzl a po pádu sám skončil ve špitále.

Ve čtvrtek odpoledne policisté a záchranáři ve Zbraslavi na Brněnsku vyjeli na pomoc ženě, která potřebovala lékařské ošetření. Převoz do nemocnice zkomplikoval kolemjdoucí muž.

„Při poskytování pomoci ženě šel kolem náhodný muž, který vylezl na střechu sousedního domu. Kdy byli záchranáři a policisté venku, začal je verbálně napadat a následně po nich házet střešní tašky,“ popsal mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Ani po odjezdu sanitky výtržník s házením nepřestal. Nepomohl ani vyjednavač. K domu přijeli i jihomoravští záchranáři. Kolem páté hodiny odpoledne střešní scéna ustala, muž uklouzl a spadl na zahrádku domu. Sanitka muže převezla do nemocnice.

„Na místo jsme vyjeli z preventivních důvodů. Muž na střeše se mohl zranit nebo ohrozit své okolí. Po pádu jsme ho ošetřili a s lehkým zraněním převezli do nemocnice,“ sdělila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Policisté se případem dále zabývají, právní kvalifikaci zatím nestanovili.

