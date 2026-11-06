Střední škola v brněnské Olomoucké ulici bude mít nové učebny pro odbornou výuku

Střední škola technická a ekonomická v brněnské Olomoucké ulici se rozšíří o osm učeben pro odbornou výuku. Krajští radní schválili zahájení zadávacího řízení. Součástí prací za 74 milionů korun je i vybudování kabinetů či skladů pro učební pomůcky. V tiskové zprávě o tom informoval Petr Holeček z tiskového oddělení Jihomoravského kraje.
Učebny vzniknou jako nástavba haly praktického vyučování. Zhotovitel má zajistit přípravu projektové dokumentace i samotnou stavbu. "Důležité je i vybudování výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do nových prostor. Jde nám o to, aby studenti měli při přípravě na své budoucí povolání k dispozici moderní a funkční prostředí," řekl radní pro školství Karel Jurka (ODS).
Projekt počítá rovněž s energeticky úspornými opatřeními. Práce by měly být hotové v roce 2028.
Střední škola technická a ekonomická v Brně patří mezi největší střední odborné školy zřizované Jihomoravským krajem. V současnosti ji podle kraje navštěvuje přibližně 1500 žáků. Nabízí například strojírenské, elektrotechnické či ekonomické obory.