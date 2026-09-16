Střední škola ve Veselí nad Moravou má nové dílny za 100 milionů Kč

Autor: ČTK
  15:47aktualizováno  15:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obchodní akademie a střední škola polytechnická ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku má za zhruba 100 milionů korun novou halu pro odborný výcvik a opravené odborné učebny. Poslouží budoucím opravářům zemědělských strojů, obráběčům kovů či elektromechanikům. Původní dílny nevyhovovaly kapacitě praktické výuky ani bezpečnostním standardům. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žídková.

"Škola získala moderní zázemí odpovídající aktuálním potřebám trhu práce, zvýšila úroveň praktické výuky a vytvořila atraktivnější prostředí pro žáky i pedagogy. Modernizace zároveň přinesla vyšší bezpečnost, zlepšení hygienických podmínek a energeticky úspornější provoz budov," řekla ředitelka školy Alena Kobidová.

V nové hale je autodílna nebo svářečská, obráběcí a zámečnická dílna. Jsou vybaveny hydraulickými zvedáky, stanicí pro měření emisí, mostovým jeřábem, frézkami, soustruhy či svářecí technikou. Součástí nového zázemí je i certifikované odsávání, odhlučnění či protiskluzové podlahy.

Investice také reaguje na rostoucí počet žáků školy. Zatímco v roce 2018 ji navštěvovalo 335 žáků, letos je jich 555. Ve stejném období se zvýšil i počet žáků učebních oborů ze 109 na 172.

Práce trvaly více než dva roky. Škola získala 73,6 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu a 26,1 milionu korun zaplatil kraj. Kromě každodenní výuky chce škola nové zázemí využít i pro odborné kurzy a soutěže.

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