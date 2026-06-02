Středobodem Štetl Festu bude letos parcela, kde stávala brněnská Velká synagoga

Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetl Fest bude prostor, kde stávala brněnská Velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy, festival ji má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetl Festu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek, řekli dnes pořadatelé novinářům.
Téma ročníku zní Návraty. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Placzek, Löw-Beer, Fuhrmann, Kohn a Stiassni. "Návraty nevnímáme jako nostalgické gesto, ale jako způsob, jak znovu otevřít dialog s minulosti a pochopit ji v kontextu současnosti," uvedla ředitelka festivalu Eva Yildizová. "Jde také o návraty příběhů, které byly dlouho zapomenuty," doplnila vedoucí centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová.
Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Kniha vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. Svými texty přispěli Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři.
Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400.000 korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program.
Brněnská Velká synagoga byla podle archeologa Jiřího Zubalíka krásná a důkladně postavená budova. Za války ještě její trosky stály, zmizely zřejmě až po roce 1948, parcela od té doby zůstávala zplanýrovaná a nezastavěná. "Nejpozději do konce příštího týdne bude odkrytý celý půdorys," uvedl dnes Zubalík. Archeologové kolem základů nacházejí různé drobné artefakty, třeba střepy z vitráží s Davidovou hvězdou nebo zbytky štukové výzdoby.
Pozemek v současnosti patří developerské firmě, která plánuje novou výstavbu. Počítá se však i s nějakou připomínkou minulosti Velké synagogy, kde působil například uznávaný rabín Baruch Placzek. Spálená ulice, která parcelu lemuje na jižní straně, by se také měla vrátit k původnímu názvu U Synagogy.
Kompletní program Štetl Festu je na webu přehlídky. Kromě Brna se některé akce uskuteční také v Alexovicích na Brněnsku, Brněnci na Svitavsku a Svitávce na Blanensku.