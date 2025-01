Patnáctiletá dívka podlehla zranění ze střelnice. Nechala dopis na rozloučenou

Několik důvěryhodných zdrojů dnes portálu iDNES.cz potvrdilo, že dívka v nemocnici zemřela a že s největší pravděpodobností šlo o sebevraždu. Dívka údajně měla dlouhodobé psychické problémy. „Zanechala dopis na rozloučenou,“ uvedl zdroj blízký vyšetřování.

Na Střelnici Templář dívka přišla se svým otcem. Správce je poučil a dal jim k ruce instruktora, ani jeden z návštěvníků neměl zbrojní průkaz. Instruktor stál po dívčině boku mírně vzadu, aby měl výhled na zbraň a mohl v případě, kdy by s ní nesprávně manipulovala, zasáhnout.

Po chvíli, co dívka střílela z pistole, se ale stalo něco, na co ani jeden z mužů nestihl zareagovat. Místo toho, aby zamířila na terč před sebou, hlaveň nečekaně a rychle otočila proti sobě.

Úmrtí dívky zatím oficiálně nepotvrdila nemocnice, policie ani státní zastupitelství. Případ se nadále vyšetřuje. Mluvčí Bohumil Malášek ohledně dalších informací odkázal na Okresní státní zastupitelství ve Znojmě, které případ dozoruje.

„Probíhá standardní prověřování,“ uvedla pouze státní zástupkyně Lenka Peroutková s tím, že by mohlo skončit asi do dvou měsíců.

„Za osm let, co jsme v provozu, jsme tu neměli žádný takový incident. Je nám to moc líto, že se to stalo, ale nedalo se tomu zabránit. Ani instruktor, který na střelnici dohlížel na bezpečnou manipulaci se zbraní, tomu nemohl zabránit,“ řekl jeden z odpovědných lidí ze střelnice, který po výslechu policií podepsal mlčenlivost. Redakce jeho jméno zná.

Templář je tunelová střelnice se třemi střeleckými boxy a pětadvacetimetrovou dráhou. Nachází se ve sklepě domu v ulici Dr. Mareše. Střelnice nabízí kromě střílení z krátkých i dlouhých zbraní, a to včetně samonabíjecích uzi, scorpion nebo 30 M1 Carbine, i výcvik na získání zbrojního průkazu. Při něm vyučuje jak bezpečnou manipulaci se zbraní, tak bezpečné chování na střelnici či co znamenají povely při samotné střelbě.

Po neštěstí zůstala znojemská střelnice v provozu. Podobně jako dívka se loni v srpnu zastřelil na střelnici nedaleko Příbrami herec Karel Heřmánek. I on při střelbě s instruktorem náhle obrátil zbraň proti sobě. Ani v tomto případě nebyl dozor schopen v okamžiku reagovat. Policisté případ uzavřeli jako sebevraždu a bez postihu střelnice. Nikdo podle nich nemohl střelbě zabránit.