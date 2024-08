Těžká zkouška pro studenty. Priváty zdražují a majitelé jsou stále vybíravější

Nájemní byty nabízené v poslední velké vlně kolem roku 2022 jsou zpravidla obsazené. Nových se na trh především kvůli prodražujícím se rekonstrukcím a hypoteční krizi dostává méně než v minulých letech a zvýšená cena pak kompenzuje rostoucí náklady na pořízení bytu.

„Situace se pro řadu studentů stává opravdu komplikovanou. I proto bude letos opět preferovanou formou spolubydlení, a to ve stále větším počtu lidí, aby se náklady mezi osazenstvo bytu rozpustily,“ přibližuje Martin Ponzer, šéf digitální realitní služby Bezrealitky. Ta patří k hlavním místům, kde studenti bydlení hledají.

Podle něj navíc problémem není jen zdražování, ale také garance, jež majitelé chtějí. „I v případě pronájmů se tak můžeme setkat s požadavky na dvouměsíční kauci a zároveň i dvouměsíční předplatbu,“ zmiňuje.

Spolehlivost na prvním místě

Standardem se při hledání bytu stává například i doložení bezdlužnosti, reference z předchozích pronájmů nebo dokonce ručení ze strany rodičů.

„Když jsem se ozýval na inzerát, dokládal jsem automaticky informaci, že zvládnu zaplatit kauci předem, jsem nekuřák, nepiju, nemám domácí zvíře a mám brigádu. A ještě jsem měl referenci od zaměstnavatele. A pak samozřejmě kdo dřív přijde, ten dřív mele. Je třeba se do toho úplně ponořit, hledat a hledat,“ dává návod, jak bydlení sehnat, Matěj Pikola ze Znojma, jenž se chystá na vysokou školu do Brna. A jak zdůrazňuje, všechno by to samozřejmě nešlo bez štědré podpory rodičů.

Přednost tedy majitelé bytů nedávají nutně nejvyšší nabídce. Za nejdůležitější parametr nyní považují spolehlivost a bezúhonnost nájemníka. Raději trochu sleví, pokud vědí, že s ním nebudou problémy a byt bude třeba několik let v řadě obsazený. „O to více se musí snažit studenti, kteří bohužel patří v očích majitelů k těm méně spolehlivým. Ale je především na nich, aby to pomohli změnit,“ dodává Ponzer.

V Brně se cena pronájmu zhruba sedmdesátimetrového bytu v širším centru zvýšila meziročně o 1 890 korun, tedy asi desetinu. Nájemné se tu pohybuje zhruba kolem 21 200 korun. Dva spolubydlící tak s příplatkem za energie a služby zaplatí každý 11 876 korun, pokud budou studenti bydlet ve čtyřech, dá každý 6 574 korun.

I přes vysoké ceny ale Bezrealitky evidují v Brně i více než 40 zájemců o jeden byt. U nejmenších 1+kk a 1+1 je meziroční nárůst nájmů zhruba čtyři procenta.

Přetlak je i na kolejích

Kdo nevolí život v samostatných či sdílených bytech nebo třeba u příbuzných, může využít samozřejmě také vysokoškolské koleje. Ceník ubytování se na žádné z brněnských univerzit v následujícím akademickém roce nemění.

Na Masarykově univerzitě student zaplatí v průměru 164 korun za noc, tedy necelých pět tisíc měsíčně. Nejlevněji vyjde bydlení v pěti lidech na kolejích Klácelova a na náměstí Míru, tam stojí měsíční pobyt zhruba 2 850 korun. Na Vysokém učení technickém se ceník kolejného pohybuje od 122 po 209 korun za noc, vysokoškolák tedy zaplatí od 3 600 po 6 270 korun měsíčně. Studenti Mendelovy univerzity si rezervovali lůžka od 120 po 180 korun za noc.

Pro studenty, kteří nastoupí do prvních ročníků Masarykovy univerzity, se rezervační portál otevřel v první srpnový týden a od té doby je také ubytovací kapacita naplněná. Registrace na Mendelovu univerzitu začala dokonce už v dubnu, ale pět procent lůžek z celkových 2 700 je ponecháno volných, například pro zahraniční studenty.

Kapacity vysokoškolských kolejí nestačí a zájem převyšuje nabídku o stovky až tisíce míst. VUT má o 1 500 žádostí více, než je volných lůžek, Masarykova univerzita eviduje přes 700 neuspokojených zájemců. A je také jediná, která do budoucna plánuje rozšiřování kapacity. Už v příštím roce se vrátí do provozu aktuálně rekonstruované koleje v Kounicově ulici. „Od příštího září nabídneme díky hotové rekonstrukci zhruba o 600 lůžek více, celkově jich bude přes čtyři tisíce,“ vypočetl mluvčí univerzity Radim Sajbot.

Plány má škola i v blízkosti kampusu v Bohunicích. „Máme schválenou změnu územního plánu a jednáme s městem o koupi pozemku, na němž by v budoucnu mohly vyrůst dva bloky kolejí pro téměř tisíc studentů,“ nastínil prorektor Radim Polčák. V budoucnu se rovněž mají koncentrovat kapacity kolejí do menšího počtu areálů, což zjednoduší jejich správu a sníží náklady na provoz – a tím i ceny pro studenty.